Alfa Romeo Giulia (Type 952) Occasion Aankoopadvies (2016-heden)

Interesse in een origineel alternatief voor een BMW 3 Serie of Audi A4? Check dan zeker dit Alfa Romeo Giulia aankoopadvies.

Alfa Romeo. Het merk blijft iets hebben, nog altijd heeft dit Italiaanse automerk een grote schare fans. Maar die fans hebben de laatste jaren niet heel nieuwe modellen mogen verwelkomen. Wel introduceerde Alfa Romeo de Stelvio (SUV) en de Giulia (sportsedan). Die Alfa Romeo Giulia staat in dit aankoopadvies centraal.

Alfa Romeo Giulia Type 952

Natuurlijk is de naam ‘Giulia’ historisch verantwoord. Tussen 1962 en 1978 bouwde Alfa Romeo bijvoorbeeld al een Giulia. Op 24 juni 2015 presenteerde Alfa Romeo de nieuwe generatie Giulia, codenaam Type 952. Dit model – een sportsedan – kwam in februari 2016 op de markt. Een interessante auto, vooral door het platform dat geschikt is voor achterwielaandrijving (Q2) of vierwielaandrijving (Q4). Het Q4-systeem legt het accent op de achterwielen, alleen als dat nodig is worden de voorwielen ook van aandrijving voorzien.

Toekomst Alfa Romeo

De Giulia moest de comeback worden van Alfa Romeo, naast de Stelvio. Heel veel was er ook niet over van Alfa Romeo. De 4C was echt een nichemodel en de Mito en Giulietta moesten al snel het veld ruimen. In 2022 presenteerde Alfa Romeo eindelijk de compacte SUV Tonale. Wij zijn benieuwd wat de toekomst brengt voor Alfa Romeo. De eerste volledig elektrische auto van Alfa Romeo staat voor 2024 op de planning. Vanaf 2027 hebben alle Alfa Romeo’s een volledig elektrische aandrijflijn. Interessante toekomst dus voor Alfa.

Concurrenten

Maar net zo interessant is de Alfa Romeo Giulia. Het is het antwoord van de Italianen op auto’s als de BMW 3 Serie, Audi A4, Mercedes-Benz C-Klasse, Volvo S60, Lexus IS en Jaguar XE. En een verrassend leuk antwoord. De Giulia is een fijn rijdende sportsedan met een dynamisch onderstel en veel stuurgevoel. Een echte rijdersauto met een fijne zitpositie. Het ruimte-aanbod achterin kan beter, maar ook bij de 3 Serie of XE houdt dat niet over.

Interieur Giulia

Het interieur oogt zakelijk, maar steekt wel goed in elkaar. Alfa Romeo gebruikt een mix van harde en zachte kunststoffen. Het infotainmentsysteem lijkt een megadisplay te hebben, maar in de praktijk is het een zeer klein schermpje. Vanaf 2019 kreeg de Giulia een update. Modellen van dat jaar of later hebben een 8,8-inch display. Alle Giulia’s hebben een fijne draai-selectieknop op de middenconsole waarmee je intuïtief door het infotainmentsysteem bladert. De motoren kregen in 2019 ook een update om te voldoen aan de strengere milieunormen.

Aanbod Alfa Romeo Giulia in Nederland

De Alfa Romeo Giulia is een relatief populaire auto in Nederland. Op het moment van schrijven staan er een kleine 80 exemplaren van de Alfa Romeo Giulia te koop op Marktplaats. De meeste Giulia’s hebben een benzinemotor. Goedkopere exemplaren hebben vaak een dieselmotor met hogere kilometerstanden. Prijzen variëren gebruikt tussen de 14.000 en 115.000 euro. In dat laatste geval krijg je natuurlijk wel een vrijwel nieuwe Giulia Quadrifoglio met brute biturbo V6, want het vermogen van een Giulia loopt uiteen van 136 pk tot een stevige 540 pk.

Motorvarianten Giulia

Benzine

2.0T: 200 pk/330 Nm, 8-traps automaat, RWD

2.0T Veloce: 280 pk/400 Nm, 8-traps automaat, RWD of AWD (Q4)

2.9 V6 biturbo: 510 pk/600 Nm, handgeschakelde zesbak of achttraps automaat (RWD)

2.9 V6 biturbo: 540 pk, voor Giulia GTA(m)

Diesel

2.2 JTD: 136 pk

2.2 JTD: 150 pk (vanaf 2019 160 pk)

2.2 JTD: 180 pk (vanaf 2019 190 pk)

2.2 JTD Veloce: 210 pk AWD

Aandachtspunten

Aandrijflijn

Een bekend kwaaltje van de Giulia is een accuprobleem. Onder een bepaald laadniveau van de accu doet de auto niet alles meer. Dit is een beschermingsmaatregel van het managementsysteem. Er zijn al diverse Giulia’s afgesleept omdat de accu is overleden. Tijdig de gezondheid van je accu laten controleren dus, ook na een strenge winter. Dat kan een hoop ongemak schelen.

Controleer koppelomvormers. Er zijn problemen gemeld van defecte koppelomvormers.

Technisch

Rubbers van wielophanging vormen een aandachtspunt, tijdig laten vervangen

Controleer het sluitingsmechanisme van het motorkapsysteem, het veersysteem kan weigeren

Een ander bekend probleem: een kapotte radiator. Controleer deze dus goed.

Koelvloeistoflekkages komen ook voor

Problemen met de achterruitverwarming, die kan dienst weigeren

Hetzelfde geldt voor verwarmde buitenspiegels, er zijn meldingen bekend dat die problemen kunnen geven

Ook storingen in het start/stop-systeem komt voor

Weigeren van ventilator/blower in het interieur

Er zijn ook meldingen bekend van een vastgeslagen koelventilator

Vocht in de koplampen kan voorkomen

Terugroepacties

Er zijn al diverse terugroepacties geweest voor de Giulia, onder meer voor reminstallatie en ABS-systeem. Controleer dus of de betreffende Giulia de updates heeft gehad. Toch zijn het onder de streep vooral kleine zaken. De Giulia komt zelfs als een zeer betrouwbare auto uit de bus, ook in internationale onderzoeken. Eindelijk een goede Alfa Romeo dus waar eigenlijk maar weinig mis mee is.

