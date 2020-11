Toyota huistuner Modellista maakt de Mirai nog cooler - Autoblog.nl

De Mirai oogt helemaal zo slecht nog niet in diens tweede verschijning, maar Toyota Modellista doet een poging om hem nog cooler te maken.

Tsja, waterstof. De één vindt dat elektrisch de toekomst is en dat het op die manier blijft, maar er blijven vele mensen die het voordeel van waterstof zien en die hele elektrische hype maar eens weg willen hebben. In theorie klinkt het zo mooi: ‘je tankt water’ en dat hebben we genoeg op de wereld. Ook kun je veel makkelijker een grote actieradius realiseren.

Haken en ogen

Landt je echter weer met beide benen op de grond, dan zal je op wat problemen stuiten. Waterstof is géén water, maar een bewerkte stof op basis van water. Het is licht ontvlambaar, zodat explosies met waterstof ook kunnen gebeuren. Goed, dit beide klinkt als nadelen van benzine waar niemand van wakker ligt. Maar zoals Volvo al zei: waterstof is ruk. Waterstof kent namelijk twee veel grotere problemen. Ten eerste: er is qua infrastructuur niet zo in geïnvesteerd als elektrisch rijden. Je kan in Nederland op precies vijf plekken tanken. Dan ineens besef je weer dat een klein land vrij groot kan zijn.

Toyota Mirai

En ten tweede zijn er nog de auto’s zelf. In Nederland zijn er twee: de Hyundai NEXO en de Toyota Mirai, de waterstof-equivalenten van een Tucson en een Prius. Het is echter veel duurder om een NEXO/Mirai aan te schaffen dan een Tucson/Prius, beide kosten ruim over de 70.000 euro met de Mirai zelfs tegen de 85.000 euro aan. Daar kun je ook een dik aangeklede Mercedes E-Klasse voor kopen. En dan nog een nadeel wat vele autofanaten hadden: vooral die Toyota Mirai, echt mooi is het niet.

Poging twee

Dat even allemaal ter intro, want zoals we allemaal weten heeft Toyota de Mirai voorzien van een knapper koetswerk. Van een Prius met controversiële stijlelementen naar een soort waterstof-aangedreven Camry. Echt niet slecht en een stuk cooler dan die originele Toyota Mirai. Maar het kan nog cooler.

Modellista

Als je een Toyota cooler wil maken, kun je op meerdere plekken terecht van Toyota zelf. Toyota Racing Development (TRD) bijvoorbeeld, of recenter natuurlijk Gazoo Racing (GR). Dat zijn meestal auto’s onder een sportlabel. Als verfraaiing je ding is, moet je terecht bij Modellista. Die hebben een nogal unieke stijl wat betreft bodykits, maar als dat je ding is: de Toyota Mirai is vanaf nu beschikbaar met een Modellista bodykit.

Bodykit

De Toyota Mirai door Modellista is relatief subtiel. Normaliter springen de dikke bodykits van de Toyota-huistuner direct in het oog, maar hier gaat het om kleine wijzigingen. Maar goed, je moet oog voor detail hebben. De bumpers liggen rondom wat lager bij de grond en zijn voorzien van chromen stijlelementen. Mocht dat niet genoeg zijn, dan krijg je ook gestileerde spiegelkappen en deurgrepen. Met de velgen wordt niks gedaan en dat betekent ook dat de ‘stance’ hetzelfde is. Ondergetekende is geen fan van wielen die net iets te ver in de wielkast duiken, maar goed, persoonlijk. Het is allemaal optisch, Modellista bemoeit zich niet met de prestaties van de Toyota Mirai.

Heeft waterstof dan eindelijk de ‘cool’ die het nodig heeft? Of wacht je liever op wat een Toyota GR Mirai zou kunnen worden in plaats van deze Modellista?