Ferrari mag de Testarossa houden - Autoblog.nl

Ferrari was de grotere speler in een rechtszaak rondom de Testarossa.

Als er één merk is waar maar weinig auto’s tot de verbeelding spreken, is het Ferrari wel. Noem eens de eerste tien modellen op die in je opkomen, grote kans dat ze uitmaken uit het deel van Ferrari wat makkelijk als ‘legendarisch’ bestempeld mag worden. Niet in de laatste plaats door de jaren ’80, het toneel voor auto’s als de 288 GTO, F40 en de Testarossa.

Icoon

Of het nou je liefde is voor heerlijke retro-Ferrari’s met V12 of een obsessie met Miami Vice, de Testarossa is met recht een icoon. Wie kent hem niet, met die bijzondere luchtgaten in de zijkant en de – in eerste instantie – hooggeplaatste spiegel(s). Het model is zo iconisch voor Ferrari, dat je niet zomaar de naam Testarossa overal op mag plakken. Dan krijg je Ferrari’s advocaten over de vloer. Tenminste, in theorie.

Rechtszaak

Een Duits speelgoedmerk genaamd Kurt Hesse bracht deze theorie naar de praktijk. Zij durfden de naam Testarossa te gebruiken, of in ieder geval een poging daartoe te doen. Ferrari kon de naam Testarossa onmogelijk nog bezitten, want je moet binnen een bepaald termijn de naam gebruiken, om de rechten te houden. De Testarossa ging met pensioen in de jaren ’90 en technisch gezien de naam Testarossa nog eerder, want latere modellen heetten 512 TR en 512M. Kortom: dat termijn is wel verstreken. Toch was Ferrari het er niet mee eens, met een rechtszaak in 2017 als gevolg. In eerste instantie leek het einde verhaal te zijn, voor Ferrari in dit geval. Dat besloot het Europese Hof van Justitie.

Twist

Recent is er echter een nieuwe uitspraak gedaan door het Europese Hof. Een maas in deze copyrightwet is als het bedrijf nog diensten en producten, bijvoorbeeld tweedehands, levert onder de naam. Ferrari doet nog onderhoud en reparaties aan Testarossa’s en dat was genoeg om overtuigend te zijn. Zo kon het Hof van Justitie enkel besluiten om Ferrari het alleenrecht terug te geven.

Mocht jij dus Duits speelgoed kopen: het gaat geen Testarossa heten. Wat het product in kwestie dan ook was. Het zou jammer zijn als het om een schaalmodel van een Ferrari Testarossa zou gaan, dan zou er juist een mooi dealtje uit gekomen kunnen zijn.