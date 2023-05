Deze Nederlandse ‘One-off’ Ferrari kun jij kopen

Een Nederlandse ‘One-off’ Ferrari die jij kunt kopen? Vertel ons meer!!

Al verkoopt Ferrari meer auto’s dan ooit tevoren, het merk is nog altijd doorspekt met magie en een gevoel van onbereikbaarheid. Dat komt natuurlijk door de nieuwprijzen van de huidige modellen, maar zeker ook door de prijzen die voor gebruikte exemplaren worden gevraagd.

Een Ferrari met een V6’je van een paar maanden oud? Bijna 420.000 euro. Of wat dacht je van een instappertje uit de jaren 70? Betaal je nog steeds 225.000 piek voor. En dan hebben we de écht bijzondere Ferrari’s nog niet eens genoemd.

Maar dat gaan we wel doen!

Koop deze Nederlandse One-off Ferrari

Er wordt namelijk een One-off Ferrari geveild met een Nederlands tintje. En die wordt niet goedkoop, kunnen we melden. Het gaat namelijk om het eerste prototype van de Ferrari 365 GTB/4 Daytona. En daar is er inderdaad maar eentje van.

De Ferrari komt uit 1967 en werd door de fabriek gebruikt om de nieuwe 365 GTB/4 te testen. De aandrijving kwam van een unieke 4.4 liter V12, waar er ook maar eentje van is. Na vele duizenden kilometers werd hij weer ‘fabrieksnieuw’ gemaakt en verkocht.

20 jaar geleden kwam hij in handen van een Nederlandse verzamelaar die de Ferrari tot in de kleinste puntjes liet restaureren. En dat gebeurde zo goed, dat de auto werkelijk iedere prijs won die er maar te winnen viel. Bovendien stond hij tentoongesteld in het museum van Ferrari en dat doen ze niet met prutswagentjes.

En deze auto zou jij in principe kunnen kopen, mits je voldoende geld meeneemt. Hoeveel ongeveer is niet bekend, het veilinghuis wil daar geen uitspraken over doen. Maar reken op minimaal 6 nullen en een lekker cijfer daarvoor. Minstens.

Goed, meer plaatjes kijken en zien waar en wanneer deze One-off Nederlandse Ferrari ter veiling gaat? Klik dan maar even op deze link!

En vergeet geen doekje neer te leggen om het kwijl op te vangen…