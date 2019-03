‘Max snelheid in bebouwde kom van 50 naar 30 km/u’

Met een beetje elektrische fiets kun je straks auto's inhalen?

In de bebouwde kom mag je over het algemeen 50 km/u. Er zijn gebieden waar max 30 km/u is toegestaan en in een woonerf is een maximumsnelheid van 15 km/u van kracht. In België is dit laatste overigens 20 km/u als het om een woonerf gaat.

Ieder jaar vallen er nog steeds veel verkeersdoden en er worden allerlei maatregelen bedacht om dit aantal naar beneden te krijgen. De RAI Vereniging oppert in die categorie een idee om de maximumsnelheid in de bebouwde kom naar beneden te brengen.

Wat de vereniging betreft gaan we straks allemaal 30 km/u tuffen. Niet alleen denkt de RAI Vereniging dat het aantal verkeersslachtoffers zal afnemen, ook moet de geluidsoverlast van auto’s afnemen. Want auto’s en banden maken echt een ontiegelijke en onverdraaglijke herrie bij 50 km/u.

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich ook aan die 30 km/u gaat houden, oppert voorzitter Steven van Eijck voor het plaatsen van camera’s en aanpassingen in de infrastructuur die harder rijden onmogelijk maken. De voorstellen presenteert van Eijck vanavond tijdens het RAI Mobiliteitsdiner waar onder meer een deel van politieke Den Haag aanwezig zullen zijn.

In Europa is er een gezamenlijk doel om het aantal verkeersdoden in 2050 naar 0 te brengen. Dit soort maatregelen moeten daar aan bijdragen. Een doelstelling die bij ondergetekende nog voorlopig als een groot fantaverhaal klinkt. Tenzij er een maatregel komt tegen alcomobilisten, zal er ieder jaar tenminste één oetlul zijn die met zijn of haar bezopen harses een fietser of voetganger naar de eeuwige jachtvelden brengt.

