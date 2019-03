Vergelijking: Ferrari F8 Tributo vs 488 GTB

Ferrari heeft weer een nieuwe V8-supercar. We zetten hem eens naast zijn voorganger.

De situatie rondom Ferrari’s middenmotor V8-modellen is een beetje apart. Het is immers tien jaar geleden dat de 458 geïntroduceerd werd. De auto loste de F430 af en deed dat met verve. Zelfs vandaag de dag is de 458 nog een bijzonder mooie auto. Wordt hij gemist? Ja en nee. De 488 GTB is immers bijna dezelfde auto. Qua styling dan.

Als ode (tributo in het Italiaans) aan de V8-supercars presenteert Ferrari de F8 Tributo. De auto volgt de 488 op, maar vertoont nog steeds gelijke uiterlijke kenmerken met zijn voorganger. Wel wordt de motor weer krachtiger en zijn er nog meer zaken die veranderen met de nieuwste Ferrari. We nemen ze onder de loep.

Bij de afbeeldingen staat de nieuwe F8 Tributo bovenaan en de 488 GTB onderaan.

Exterieur

In weze is de nieuwste 488 Pista qua styling verrassend gelijk aan de 458 in 2009. Dat is in principe niet erg, want de 458 is een mooie auto. Vernieuwing is ook goed, bovendien doet de Pista heftige dingen met het design van de 458. Dat is ook wel nodig, want ondertussen moet de auto zo’n 720 pk in toom houden (in plaats van de 572 die de originele 458 had). Voor aerodynamica en koeling om het blok scherp te houden, is ook de F8 Tributo daarom qua design een stuk veranderd ten opzichte van de 488.





Aan de voorkant valt direct op dat de 488 ‘slechts’ drie grote koelsleuven in de bumper had. De F8 heeft een waar kunstwerk in de bumper, waar de lucht vijf kanten op gestuurd wordt. Het maakt het design drukker, wat niet perse positief is. De koplampen van de F8 hebben wat weg van de SP38. Om toch nog een beetje in de huisstijl van Ferrari te passen, wordt de vorm van de koplampen van de Portofino, GTC4Lusso en 812 Superfast toegepast. Het stuk boven de koplampen geeft daarom geen licht, maar fungeert als koelgat. De vormgeving zorgt ervoor dat de F8 nog meer downforce heeft: een toename van zo’n 10 procent. Ferrari heeft geen afmetingen gedeeld, maar volgens frontoverhang-expert @jaapiyo gaat Ferrari heel ver in het laten uitsteken van de voorbumper. Kijk maar bij de foto bovenaan het artikel of dat klopt, of dat het een optische illusie is.





Aan de achterkant, helemaal met het profiel van de zijkant, valt gelijk op dat de F8 en de 488 toch wel uit hetzelfde hout gesneden zijn. Vooral de enorme koelsleuf aan de zijkant is vrijwel identiek, hetzelfde geldt voor de daklijn. De diffuser is een beetje veranderd, maar lijkt ook erg op de 488 GTB. Het grootste verschil zit hem in het stuk bij de achterlichten. Net zoals de 812 en de GTC4Lusso zitten er nu vier achterlichten achterop. Ook de vormgeving hier lijkt gebaseerd te zijn rondom koeling en downforce, met de grote koelgaten onder de achterlichten en de grote uitstekende spoiler.

Interieur

Ook hier weinig verrassends. Ferrari kiest wederom niet voor een groot touchscreen zoals in de GTC4Lusso. In plaats daarvan wordt de toerenteller aan weerszijden vergezeld met een scherm. Daar kun je de telemetrie van de auto bekijken, evenals bijvoorbeeld je navigatiescherm. Nieuw in de F8 Tributo is dat er wél een touchscreen aanwezig is, aan de passagierskant. De twee veranderingen zijn de luchtroosters, die in de F8 rond zijn in plaats van driehoekig, en het stuur(tje). Peugeot claimt al jaren dat een kleiner stuurtje rijplezier ten goede komt, dus Ferrari levert de F8 ook met een klein stuur. Vergeleken met de 488 moet het dus een nog lekkerder sturende auto worden.





Techniek

Dat rijplezier wordt versterkt door de nieuwe aandrijflijn. Echter, het is nog steeds dezelfde 3,9 liter V8 die zijn intrede maakte in de 488. De motor is dus kleiner dan de 4,5 liter grote V8 in de 458, maar door een flinke set turbo’s levert het blok 670 pk in de 488. Aangezien de 488 Pista weer extra pk’s levert, 720 stuks, is de Tributo weinig verrassends. Ferrari claimt namelijk dat de ode aan de V8 de meest krachtige achtpitter van het merk is. Dat is dus niet honderd procent waar, want de F8 levert eveneens 720 pk. Gedeelde eerste plek, maar tien pk extra had de marketing helemaal compleet gemaakt.

Een toename van 50 pk vergeleken met de 488 GTB, dus. De auto is ook op dieet gegaan, waardoor hij met 1.330 kg zo’n 40 kg minder weegt dan zijn voorganger. De 0-100 km/u sprint is gepiept in 2,9 seconden, 0,1 seconde minder dan de 488. 0-200 km/u duurt 7,9 seconden en het einde is in zicht bij 340 km/u. Ook dat is sneller in vergelijking met de 488, die deed de sprint in 8,3 seconden en ging door tot 330 km/u.

Dat alles is leuk maar niet denderend. De 488 Pista was het toppunt voor de 488. Vergeleken met de F8 is de Pista weer nét even sneller. Vooral het gewichtsverlies is bepalend voor de Pista. Daarom is het ook geen straf dat de Pista sneller is, vanbinnen is die namelijk een stuk kaler. Zelfs met lekkere lederen zetels, vloermatten en andere hoogwaardige materialen is de F8 bijna even snel. Knap werk, Ferrari!

Conclusie

Wederom een ietwat voorzichtige evolutie, in lijn met de rest van de Ferrari line-up. De betere prestaties zijn knap vergeleken met de 488, maar als je het meest serieuze circuitwapen wilt, is de Pista nog steeds de beste. Het verschil is echter marginaal, waardoor we benieuwd zijn wat de Tributo zou doen zonder extra ballast als vloermatten. Door de ietwat luxueuze insteek is de Tributo de snelste ‘bruikbare’ supercar die Ferrari ooit heeft gebouwd.