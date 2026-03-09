Pompprijzen lopen op maar Jetten ziet niets in accijnsverlaging

Automobilisten hopen op verlichting maar die lijkt voorlopig uit te blijven

De prijs aan de pomp kruipt nog steeds vrolijk omhoog en automobilisten voelen dat direct in hun portemonnee. Toch ziet premier Rob Jetten voorlopig geen reden om in te grijpen met lagere brandstofaccijnzen, maar houdt het kabinet de situatie wel in de gaten. Dat is toch fijn.

Diesel op recordhoogte

De adviesprijs voor een litertje peut ligt momenteel rond de 2,39 euro per liter. Diesel is nog iets duurder en komt uit op ongeveer 2,44 euro per liter. Daarmee bereikt diesel een nieuw recordniveau en dat is vooral pijnlijk voor mensen die dagelijks veel kilometers maken.

Voor veel automobilisten is het inmiddels een bekend ritueel geworden. Eerst even diep ademhalen voordat je de pinpas uit de portemonnee haalt. Natuurlijk komen adviesprijzen niet altijd exact overeen met wat je uiteindelijk betaalt, al geven ze wel een duidelijke richting aan. En die richting is momenteel vooral omhoog.

Kabinet ziet nog geen reden tot ingrijpen

Tijdens een interview in het televisieprogramma Nieuwsuur liet minister-president Rob Jetten weten dat het kabinet de stijgende brandstofprijzen goed in de gaten houdt. Volgens hem is het begrijpelijk dat mensen de gevolgen merken wanneer internationale conflicten invloed hebben op energieprijzen.

Toch ziet Jetten voorlopig helemaal geen reden om de automobilist te redden en de brandstofaccijns te verlagen. De focus ligt volgens de premier vooral op het waarborgen van de leveringszekerheid.

Voor automobilisten verandert er voorlopig dus weinig aan de pomp. De prijzen blijven hoog en de accijnsknop in Den Haag blijft voorlopig verborgen.