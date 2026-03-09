Stellantis pakt kwaliteitsproblemen aan met 2.000 nieuwe werknemers

Allemaal in de hoop dat klanten over een paar jaar weer terugkeren.

Je kunt zeggen wat je wilt, maar het idee van ‘hoge kwaliteit‘ komt niet als eerste naar boven als je denkt aan de merken die onder de vlag van Stellantis gevoerd worden. Dat heeft zo z’n redenen en die wil CEO Antonio Filosa keihard de kop indrukken. Niet alleen, maar met behulp van 2.000 nieuwe werknemers die als taak hebben om de kwaliteit te verhogen.

Tavares is te ver gegaan

Volgens Filosa is het hoog tijd voor een “diepe reset“. Zeker nu Stellantis bezig is om een flinke lading vooral elektrische auto’s op de markt te brengen. “We resetten de uitvoering en verbeteren de kwaliteitsmanagementprocessen om voorgaande operationele problemen te tackelen die zijn ontstaan door eerdere besluiten”, stelt de CEO.

Wat Filosa eigenlijk in manangementtaal zegt is dat zijn voorganger Carlos Tavares op meerdere punten te ver is gegaan met het snijden en bezuinigen. Daardoor zijn er op meerdere punten in het productieproces kwaliteitsproblemen ontstaan die hij nu gaat oplossen.

Kwaliteit in het bestuur

De eerste stap is gezet met Sebastien Jacquet, de ‘Chief Quality Officer’ bij Stellantis, die nu in het bestuur van het concern zit. Het zou een signaal moeten afgeven dat ze de kwaliteit nu toch echt heel serieus gaan nemen. Ook moet het aantonen dat het voor alle merken van het moederbedrijf geldt.

De plannen zijn er, maar de uitvoering laat nog op zich wachten. Het is nog even de vraag wanneer de klanten daadwerkelijk iets gaan merken van deze geplande verbeteringen. Filosa en Jacquet gaven nog geen concrete voorbeelden van wat het bedrijf gaat aanpakken. Gaat het om de duurzaamheid van het plastic van het dashboard, of wordt er gekeken naar de gaten en kieren tussen de panelen?

Of misschien de eerste stap al gezet met het erkennen dat een natte distributieriem toch niet helemaal het goede idee was, dat het ooit leek te zijn…