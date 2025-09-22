Nederlander neemt nieuwe Ferrari van €5+ miljoen in ontvangst

Een nieuwe Ferrari van meer dan €5 miljoen? Jazeker!

Als we kijken naar de nieuwprijs is de duurste Ferrari van Nederland een SP3 Daytona, met een prijskaartje van €2,2 miljoen. Da’s een aardige smak geld, maar het kan nog gekker. Een Nederlandse verzamelaar heeft nu een Ferrari in ontvangst genomen die meer dan €5 miljoen heeft gekost.

Deze auto gaat alleen niet op Nederlands kenteken komen, want het betreft een 499P Modificata. Dat is in feite de Le Mans-auto van Ferrari, maar dan de versie die je als gewone sterveling kon kopen. Dat wil zeggen: de gewone sterveling met heel veel geld. En meerdere Ferrari’s in zijn of haar garage. Want Ferrari gaat deze auto natuurlijk niet zomaar aan de eerste de beste miljonair verkopen.

Gelukkig staat de Nederlandse verzamelaar @forzaferrari1977 in een gunstig daglicht bij Ferrari, want hij heeft een aardige collectie. Hij bezit onder meer een SP3 Daytona, een SP1 Monza, een 812 Competizione A en een SF90 XX Stradale. Dan heb je wel genoeg credits verdiend om een 499P Modificata te ‘mogen’ kopen. Hij heeft overigens ook nog wat ouder spul. Wat dacht je van een Testarossa, een F40 en een F50?

De 499P heeft Forzaferrari1977 recent in ontvangst mogen nemen. Het probleem is dat je deze auto niet zomaar kunt rijden wanneer je daar zin in hebt. Gelukkig vonden dit weekend de Ferrari Racing Days plaats op Spa. Daar heeft de eigenaar zijn gloednieuwe speeltje dus uit kunnen proberen.

De 499P Modificata heeft dezelfde 3,0 liter V6 als de Le Mans-auto, goed voor 680 pk. Het verschil tussen de Modificata en de échte raceauto zit ‘m vooral in het elektrisch vermogen. De Modificata heeft 272 elektrische pk’s op de vooras, voor een systeemvermogen van 870 pk. Als je gewend bent in V12 Ferrari’s te rijden, dan is zo’n hybride Le Mans-auto toch eens wat anders. Leuk voor de afwisseling.

Headerfoto: @forzaferrari1977

Overige foto’s: Chris Herben