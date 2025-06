Ferrari-namen hint naar nieuwe modellen

Er zijn twee nieuwe Ferrari-namen naar voren gekomen.

Voordat een nieuwe naam op een model prijkt, moet deze eerst geregistreerd worden. Deze formaliteit heeft als risico dat de naam ergens opduikt. Dat is dan ook wat hier aan de hand is. Daardoor kunnen we nu al kennismaken met twee nieuwe modellen. Al is het geen garantie dat Ferrari ze daadwerkelijk gaat gebruiken.

Nieuwe Ferrari-namen duiken op! Wat broedt Maranello?

Ferrari heeft z’n kaarten doorgaans stevig tegen de borst. Maar heel af en toe glipt er iets naar buiten dat de geruchtenmolen op volle toeren laat draaien. En jawel, dit is zo’n moment.

Want plots zijn er twee nieuwe namen opgedoken: SC40 en CZ26. Twee kersverse benamingen die Ferrari onlangs heeft vastgelegd. Vast niet voor een parfum of een koffiemok. Nee, voor auto’s natuurlijk.

SC40: de opvolger van de SF90?

Laten we beginnen met SC40. De naam klinkt als een doorontwikkeling van eerdere Ferrari-projecten zoals de SP38 en natuurlijk de SF90 Stradale, die eind 2024 uit productie werd genomen. Dat laatste is interessant, want het opent ruimte voor een nieuw topmodel met plug-in power. Zou SC40 het nieuwe vlaggenschip kunnen worden, een spirituele opvolger van de SF90?

CZ26: speciale editie incoming?

En dan hebben we CZ26. Toch een wat exotischer klinkende naam. Mogelijk heeft dit te maken met de gelimiteerde en op maat gemaakte modellen. Denk aan de Monza SP1 en SP2, of de iconische P80/C. Ferrari is dol op dit soort exclusieve pareltjes voor hun eigen elite. CZ26 zou zomaar een nieuwe coachbuild kunnen zijn, of een extreme one-off.

Nog vijf modellen te gaan in 2025

Begin dit jaar heeft Ferrari bevestigd dat het in 2025 maar liefst zes nieuwe modellen lanceert. De 296 Speciale is inmiddels onthuld, en de volledig elektrische Ferrari is doorgeschoven naar 2026. Dat betekent dat er dit jaar nog vier modellen aankomen. SC40 en CZ26 zouden daar dus zomaar tussen kunnen zitten.

Bovendien gonst het al een tijd van de geruchten over een nieuwe Icona-serie. Na de Daytona SP3 uit 2021 beloofde Ferrari nog vijf modellen binnen deze exclusieve lijn, maar sindsdien bleef het opvallend stil. Zouden SC40 of CZ26 misschien de eerste tekenen zijn van een SP4?

U ziet. Op dit moment is het vooral veel speculaas. Maar dat er iets gaande is binnen Maranello, dat is zeker.