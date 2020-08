Ferrari maakt een stuk minder auto’s, maar vraag blijft stijgen

Door de coronacrisis heeft Ferrari dit jaar een stuk minder auto’s gemaakt dan normaal, al schrijven ze nog wel zwarte cijfers.

Het coronavirus heeft flinke gevolgen voor de autosector. Zeker voor de Italiaanse autofabrikanten, zoals Ferrari. Het land werd immers zwaar getroffen door het virus en het openbaar leven ging voor een groot deel op slot. In maart sloten daarom de fabrieken, pas op 8 mei konden ze weer op volle toeren draaien. De gevolgen daarvan bleven nog onduidelijk, tot nu. Ferrari heeft namelijk haar kwartaalcijfers bekendgemaakt.

Ferrari maakt minder auto’s

Om te beginnen met het slechte nieuws: Ferrari leverde in het tweede kwartaal van 2020, 1282 auto’s minder dan een jaar eerder. Afgelopen kwartaal leverde de fabrikant 1389 auto’s, een verschil van 48 procent in vergelijking met een jaar eerder.

De shutdown speelde ook voor een deel af in het eerste kwartaal. Volgens Ferrari heeft het daardoor dit jaar tweeduizend auto’s minder kunnen maken dan het wilde. De orderboeken zijn juist met ‘dubbele cijfers’ gestegen, schrijft AP News. Auto’s als de Ferrari Roma zorgen voor nieuwe first-time kopers. Ze kunnen geen testritjes maken, toch hebben ze al een order geplaatst.

Tegelijkertijd waren er minder annuleringen dan Ferrari verwachtte. Met andere woorden: de vraag blijft stijgen, terwijl Ferrari minder auto’s aflevert. Dat betekent natuurlijk wachtlijsten. Dat erkent Ferrari ook, daarom willen ze de komende maanden het tekort ietwat inperken. Ze gaan het ‘productieschema verbeteren’ om vijfhonderd auto’s meer te produceren dan normaal. Automotive News Europe meldt wat dit ‘verfijnen’ betekent: werklui moet ook op zaterdagen gaan werken.

Ferrari’s nettowinst verdampte wel bijna volledig door de coronacrisis. In het tweede kwartaal van 2019 was er nog een nettowinst van 184 miljoen euro. In het afgelopen kwartaal was daar nog maar zo’n 9 miljoen euro van over. De omzet van Ferrari daalde, zo konden ze minder motoren verkopen aan Maserati, kregen ze minder inkomsten door Formule 1 en werden er gewoon minder auto’s verkocht. Ferrari denkt wel dat het laatste halfjaar van 2020 er beter uit gaat zien. Toch heeft Ferrari de financiële verwachtingen voor het hele jaar maar wat geminderd.