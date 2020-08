Deze 9 auto’s hadden een sequentiële transmissie

De sequentiële transmissie maakt meer kapot dan je lief is.

Gisteren kwam de BMW M3 CSL voorbij. Naast het feit dat sommige redactieleden een pet, koffiemok, pen, t-shirt, dekbedovertrek en muismat van die auto hebben, is de auto niet helemaal perfect.

Dat toonde de auto van gisteren aan, want ondanks de beste bedoelingen, was de SMG-II transmissie het niet helemaal. De M3 SMG was niet de enige auto met dat nadeel. Er waren veel meer auto’s die helaas met een sequentiële transmissie zijn uitgerust. Nu horen wij u denken: waren die bakken écht zo slecht. Eh, ja. Vaak wel. We kunnen het toelichten. In principe waren de sequentiële bakken sneller dan de automaten van die tijd. Dat had echter vooral te maken met de traagheid van koppelomvormers.

Sequentiële transmissie

Voor wie zich afvraagt: wat is een sequentiële transmissie nu eigenlijk: simpel, het was een gerobotiseerde handbak. Dus de bak was krek eender, de bediening ervan was anders. Een sequentiële bak had een aantal voordelen. Het was goedkoper dan een automaat. Ook nam de sequentiële bak minder ruimte in en was deze lichter. Nog steeds is dit het geval als je de sequentiële bak vergelijkt met de moderne DCT’s en automaten. Dat is de reden dat Pagani nog steeds de sequentiële bak gebruikt voor de Huayra, bijvoorbeeld.

De meest transmissies waren niet echt denderend in stadsverkeer en wanneer je ‘m als gewone automaat wilde gebruiken. Als je veel haast had (op een circuit bijvoorbeeld), merkte je dat de bak vaak net even te traag was. De DCT-transmissie doet het beide beter en de komst van die versnellingsbak is de reden dat we dit type transmissie bijna niet meer zien. In de afgelopen 30 jaar hebben we er een paar voorbij zien komen. Dit zijn 9 opvallende sequentiële transmissies:

BMW M3 SMG (E36)

1996

De eerste M3 was een pure rijdersauto. Een ware homologatiespecial. De tweede generatie was meer een typisch Teutoonse tour-de-force. Een dikke zescilinder met veel meer luxe en ruimte. Oh, en veel meer vermogen. De SMG transmissie was een optie vanaf de 3.2 motor.

Is er een andere optie bij de M3 (E36)?

Jazeker, er was een meer dan uitermate prettige zesbak. Niet de makkelijkste om te bedienen, maar wel eentje die voldoening gaf als het goed ging. Je mocht nog lekker werken. Een andere optie was in veel gevallen een automaat met koppelomvormer, die enkel in de VS zijn geleverd op de 3.0 (met slechts 240 pk). Later kregen de Amerikanen ook de sequentiële transmissie.

Zit de SMG-bak ook in andere BMW’s?

De SMG bak is alleen in de M3 (E46) geleverd. De opvolger, de SMG-II transmissie werd in geleverd in auto’s als de Z4, 5 Serie en 6 Serie, naast de M3 en M3 CSL. De M5 en M6 waren voorzien van een SMG-III bak met zeven versnellingen. Die laatste twee kon je in de VS dan weer krijgen met een handgeschakelde zesbak.

Ferrari 355 F1

1997

De auto waarmee het begon voor de sequentiële transmissie, eigenlijk. Alhoewel de eerlijkheid gebied te zeggen dat de Mondial uit te rusten was met een systeem van Valeo dat min of meer hetzelfde werkte. De Ferrari 355 F1 (inderdaad, de F355 werd alleen gebruikt bij versie met handbak) was een beetje de eerste in zijn soort. Er was vooral heel erg veel vraag naar vanuit het kopende publiek. Die wilden een Formule 1-achtige bak. Schalten wie Schumi.

Is er een andere optie bij de Ferrari 355?

Ja, bij de meeste modellen was er keuze uit een handbak. Dat was destijds goedkoper. Tegenwoordig zijn modellen met een handbak veel duurder tweedehands.



Zit de bak ook in andere Ferrari’s:Ja, in bijna alle andere modellen kun je ‘m tegenkomen. In principe geldt: hoe nieuwe hoe beter. Dus in de 355 was het weinig soeps, maar in de F430 en 599 GTB functioneerde de transmissie heel aardig.

Alfa Romeo 156 Selespeed (932)

1997

De Alfa Romeo 156 was een beeldschone sedan en een regelrechte sensatie in 1997. De 156 reed uit de kunst, was verrassend betaalbaar, bloedmooi én je kon ‘m krijgen met fijne dieselmotoren. Bij de lekker hitsige 2.0 T. Spark wilde je geen automaat hebben. Als je een hekel had aan koppelen, kon je opteren voor de ‘Selespeed’-transmissie. Deze sequentiële transmissie werd ontwikkeld door Magneti Marelli en gebouwd door Graziano. Dit was in principe dezelfde box, maar dan met sequentiele bediening. Gek genoeg, de bak was verschrikkelijk en best redelijk tegelijkertijd. Als je er vol voor ging was het best aardig. Volgens Alfa Romeo waren de prestaties dan ook identiek.

Is er een andere optie bij de Alfa Romeo 156?

Ja, gewoon een handbak. Of je kocht de V6 en koos voor de Q-system automaat met koppelomvormer.

Zit de Selespeed bak ook in andere Alfa’s?

Ja, je moet de bak ook ontwijken in de GT, 147, Brera, Spider, 159 en de Fiat Stilo Abarth. De GTA had de Selespeed transmissie met zes verzetten in plaats van vijf.

Aston Martin Vanquish

2001

Aston Martin is altijd meer een merk geweest van voornamelijk dikke GT’s, dan van exotische supercars. Met de Vanquish kwamen ze in de buurt van een sportwagen. De Project Vantage (de concept die de Vanquish voor ging) had mega veel vermogen en een sequentiële box. De productieversie ws zwaarder, had minder vermogen (460 pk), maar had wél die sequentiële transmissie, de SSM (Sequential Shift Manual). Op het circuit ging het nog, maar in langzaam verkeer was het een onding.

Is er een andere optie bij de Aston Martin Vanquish?

Ja, de Vanquish S werd leverbaar met een handbak. Deze kun je bij Aston Martin Works Service in Newport Pagnell (waar de Vanquish ook gebouwd is) alsnog laten bouwen. Kost je wel dik 45 mille.

Zit de bak ook in andere Aston Martins?

Nee, godzijdank niet. De DB9 heeft een handbak of automaat. De Aston Martin V8 heeft wel een een soortgelijke Graziano-transmissie (Sportshift) die je mag overslaan.

Citroen C3 SensoDrive

2003

Een Formule 1 bak in een rijdende badkuip. In principe is het idee achter de bak dat ze relatief eenvoudig en goedkoop een automaat konden aanbieden. Je kreeg deze sequentiële transmissie standaard als je een 1.6 aanschafte. Slik.

Is er een andere optie?

Ja, gewoon de 1.4 met handbak kopen. Zo weinig mogelijk opties. De ideale auto voor je Franse landhuis. Puur en alleen om elke ochtend verse baguettes te halen.

Zit de bak ook in andere Citroens

Ja, hij zit ook in de Citroen C2 VTR en C3. En in de Peugeot 1007.

Smart Roadster

2003

Een kleine roadster met bijna de perfecte ingrediënten. Achterwielaandrijving, middenmotor en een zeer laag gewicht. Ondank dat de motoren zo’n 60 tot 100 pk leverden, was dat meer dan voldoende om lekker vooruit te komen. Zeker omdat het gaat om de bochten. Vanwege het beperkte vermogen, viel de trage sequentiële transmissie extra veel op. Zie het als een compliment voor de rest van de auto, het is voornamelijk de bak die de feestvreugde tempert.

Is er een andere optie?

Nee, dat was het ‘m nou juist. Het idee van de Smart Roadster was om met zoveel mogelijk Smart-onderdelen de Roadster te bouwen. Een nieuwe motor of handbak ontwikkelen zou haaks op deze filosofie staan en veel te veel geld gaan kosten.

Zit de bak ook in andere Smarts:

Ja, in de Smart CityCoupe (later ForTwo) was het niet zo erg, die auto’s zijn niet gebouwd voor snelheid. Zowel de Roadster als Roadster Coupé hadden deze transmissie.

Maserati Quattroporte (M139)

2004

De Quattroporte is een van de fraaiste en gaafste sedans van de afgelopen 40 jaar. Het idee van de gekke DuoSelect transmissie was overigens niet raar. Met deze bak kon Maserati namelijk de gewichtsverdeling optimaliseren: het was namelijk een transaxle. Het gaf de auto een zeer uitgekiende balans en voorbeeldige wegligging. Alleen het schakelen ging iets minder.

Is er een andere optie?

Ja. Nadat de Quattroporte een paar jaar introductie was, kwam er een ZF automaat die met de hoge toerentallen overweg kon. Deze bak past veel beter bij de Quattroporte als je ‘m als limo wil gaan gebruiken.

Kun je de bak tegenkomen in andere Maserati’s?

Ja en nee, de voorganger (Cambio Corsa) was leverbaar in de Coupé en Spyder. De Gran Turismo was leverbaar met de MC Shift, een doorontwikkeling van de Duo-Select.

Audi R8 R-Tronic (Type 42)

2007

De Audi R8 was een bijzonder geval. Een sportwagen van het braafste merk uit Zuid-Duitsland. De auto had het nodige Italiaanse Lamborghini DNA, maar dan met een Duits interieur, Duitse infotainment, Duitse gebruiksvriendelijkheid en Duitse kwaliteit. Een bijzonder geslaagde combinatie. De R Tronic bak was niet eens zo heel erg slecht. Het was duidelijk dat de techniek al enkele jaren doorontwikkeld was. Het is alleen zo dat het de minst prettige bak is van de drie mogelijke transmissie in de Audi R8.

Is er een andere optie voor de Audi R8?

Ja, naast een dramatische R tronic bak, was er een optie om te kiezen voor een van de fijnste handbakken ooit gebouwd. Na de facelift werd de R Tronic vervangen door een S Tronic en deze was véél beter. Sterker nog, als je kan kiezen tussen een late Gallardo of R8, ga voor de R8 met S tronic.

Zit de R Tronic in andere Audi’s?

Nee. Andere Audi’s hebben een handbak, Tiptronic (automaat), S Tronic (DCT) of Multitrauma. Voor de oplettende lezer: ja, er is een Audi A2 1.2 geweest met gerobotiseerde handbak. Die heette echter toen geen R Tronic en had ook geen flippers.

Lamborghini Aventador

2010

Jazeker, de sequentiële bak wordt nog steeds gebruikt. In de Murcielago was de E-gear niet optimaal, maar in de Aventador kon Lamborghini de bak door laten ontwikkelen. Lamborghini wilde in de Aventador juist een sequentiële bak omdat deze spectaculairder is dan een wat klinische DCT of zompige automaat. De ISR-transmissie is er zo eentje. Nu is er een verschil met een Aventador en alle andere auto’s uit dit rijtje: de Aventador mag veel meer kosten, wat automatisch een beter product oplevert.

Is er een andere optie?

Nee.

Kun je de bak tegenkomen in andere Lamborghini’s?

Nee.

Disclaimer:

Uiteraard vinden wij autoliefhebbers het leuk om iets helemaal geweldig te vinden of heel erg slecht. Anders zou Top Gear nooit bestaan hebben en gaat VI ook gewoon door. Een kleine nuancering is zeker op zijn plaats. In principe was de handbak weliswaar beter, maar we leven nu in 2020. Omdat het autojournaille elkaar jaren heeft na kunnen praten, zijn er bijzonder goede deals te krijgen voor auto’s met zo’n sequentiële bak.

Zeker als het je weekend auto is, waarom niet gaan voor een veel nettere auto met minder kilometers voor minder geld en dan leren leven met zo’n bak? Zeker in het geval van de duurdere sportwagens is het zeker de moeite waard.