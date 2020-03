En jawel, ook Ferrari stopt productie van auto’s

De wachtlijsten worden nog een stukje langer. Ferrari stopt namelijk met het produceren van auto’s.

Het is zwaar om een Ferrari-koper te zijn. Sommige modellen mag je sowieso al niet kopen als de bedrijfsleiding je een pauper vindt. Maar ook de kopers van de huis-tuin-en-keuken Fezza’s moeten de nodige offers brengen om een raspaardje in huis te halen. Wachtlijsten van een paar jaar zijn geen uitzondering. Vanaf vandaag kan je aan die wachttijd nog minimaal twee weken toevoegen. Ferrari heeft namelijk besloten de productie van auto’s te stoppen tot tenminste 27 maart.

Het nieuws is geen echte verrassing. Ferrari’s thuisbasis ligt namelijk niet alleen in Italië, maar ook nog eens midden in een Corona-hotspot. Eerder berichtten we al dat Lamborghini de productie heeft stilgelegd en ook enkele motorfiets-bouwers hebben de deuren gesloten. Het was dus realistisch gezien een kwestie van tijd voordat ook Ferrari voor de bijl ging. Het worden dus skere tijden voor liefhebbers van Italiaanse supercars.

De circa 4.000 werknemers van Ferrari hoeven, net als die van Volkswagen, gelukkig niet op een houtje te bijten. Ze worden namelijk gewoon doorbetaald in de periode van pauze. Daarbij krijgen ze zelfs ook nog een paar veren in het Italiaanse achtersteven van CEO Louis Camilleri: