De M135i xDrive is nu net zo duur als de M140i

De goedkoopste M135i xDrive van Nederland kost net zoveel als zijn voorganger.

De BMW 1 Serie heeft de grootst mogelijke moeite om de petrolheads en puristen tevreden te houden. Toen de derde generatie 1 Serie verscheen (F40 voor intimi), waren de criticasters verbolgen. Dat BMW een auto met voorwielaandrijving maakt, kan natuurlijk niet. Het merk heeft altijd uitgedragen dat achterwielaandrijving de enige mogelijkheid is, met vierwielaandrijving als enige uitzondering, zolang de auto in basis achterwielaangedreven is.

We gingen eventjes Marktplaats om te kijken hoe de M135i xDrive het tegenwoordig doet. Nu er een nieuwe generatie aankomt is dit ineens niet meer ‘het nieuwe model’. Het is de eerste versie van de variant die je niet wil hebben. Althans, dat is de consensus. Maar is dat ook echt zo?

Goedkoopste M135i xDrive

We beginnen met deze blauwe topper. Het is namelijk de goedkoopste M135i xDrive van Marktplaats. Het is echter niet de minste. Hij is namelijk smurfblauw. Nu smullen wij kleurtjesfetisjisten hiervan, maar de markt zit er niet altijd op te wachten. Verder zien we een panoramdak, de dikke sportkuipen en de optionele 19 inch-wielen.

Zijn er dan ook nadelen? Beside the obvious? Ach ja, het is een importauto en de auto heeft meer eigenaren gehad dan ondergetekende vriendinnen. En het is uiteraard een geïmporteerd vehikel. Het grootste nadeel is de AI-verkooptekst.

Niet dat we geen goede tekst over auto’s kunnen waarderen, maar deze is overduidelijk automatisch gegenereerd. Maar ja, daar kan de auto verder niets aan doen. Dit exemplaar staat voor 33.950 euro te koop en wacht op een nieuw baasje. De auto komt uit 2019 en heeft 100.500 km gelopen. Interesse? Je kan ‘m hier bekijken!

Of toch liever een even dure M140i xDrive?

Maar als je 34 mille uitgeeft aan een kleine hot hatch met BMW-logo erop, wil je dan niet liever eentje met (in basis) achterwielaandrijving en een zes-in-lijn? Nou, dan kun je ook deze M140i kiezen. Net als de F40 is deze F21 (het is een driedeurs) een xDrive. Het is echter een compleet ander systeem, waardoor deze auto wél pirouettes kan maken en minder onderstuur vertoont.

Dit exemplaar stamt uit 2018 en heeft sindsdien 120.821 km gelopen. Ook dit is uiteraard een importauto (in Nederland kochten we vooral de 118i met driecilinder). De prijs is niet misselijk: 33.995 euro. Dat is dus bijna hetzelfde bedrag als de M135i van een nieuwere generatie.

Opvallend genoeg hanteert de verkopende partij dezelfde verkooptactiek als Vaartland deed bij onze 530d duurtester: ze voeren de beurt al uit, poetsen ‘m al voor je en berekenen die kosten aan jou door, waardoor de auto geen 33.995, maar ineens 36.285 euro kost:

Dus dan is de vraag nu aan jullie, lieve lezers: welke kiezen jullie? Een nieuwere M135i xDrive die alles doet wat je van een hot hatch mag verwachten? Of ga je toch liever voor de karaktervolle M140i? Oh, en betaal jij die extra kosten dan ook? Laat het weten, in de comments!

