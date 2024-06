BMW 520i krijgt piepkleine 1.6 benzinemotor

Een BMW 520i met een piepkleine 1.6 motor, het kan tegenwoordig gewoon.

We hadden eigenlijk gehoopt dat het hele downsizing-gebeuren achter ons zou liggen. Het begon een jaartje of 15 geleden dat fabrikanten kleine motoren voorzagen van een turbootje om zo een laag verbruik te kunnen koppelen aan adequate prestaties. Daarvoor waren zuinige auto’s heel erg langzaam en snelle auto’s erg dorstig.

Het probleem was dat de NEDC leidend was en dus veel automakers allerlei truukjes hadden om die cyclus zo zuinig mogelijk te doen. Bij Volkswagen hadden ze wellicht iets te slimme whizzkids aangenomen. Het leidde tot een periode waarin het normaal was dat een Jaguar XJ LWB met 2.0 viercilinder geleverd kon worden en dat BMW een 418i Gran Coupé leverde.

BMW 520i met piepkleine motor

Tegenwoordig hebben we de WLTP en zijn fabrikanten er gelukkig achter gekomen dat een normale motor een beetje terugtunen het beste effect geeft. Daarom is het het goed om te weten dat de BMW 520i nu gewoon een 2.0 viercilinder heeft. Ja, er is een turbo aanwezig, maar deze blaast heel subtiel mee.

Maar als je in Turkije woont, is dat anders. BMW heeft namelijk de 520i gelanceerd voor die markt en die heeft geen dikke 2.0-motor. Nee, de BMW 520i heeft daar een piepkleine 1.6-motor! Deze levert een vermogen van 190 pk en koppel van 310 Nm. De automaat is gewoon dezelfde achttraps unit van ZF en zorgt voor een prima acceleratie. Van 0-100 km/u sprinten is in 7,9 seconden gedaan.

De Nederlandse 520i is sneller

Ter vergelijking, ‘onze’ 520i met de B48B20 levert maximaal 208 pk aan vermogen en 330 Nm aan koppel. De Nederlandse 520i is sneller: 7,5 seconden naar de 100 km/u.

Uiteraard is er een duidelijke reden waarom BMW dit doet: belastingen. Onder de 1.600 cc scheelt het kennelijk dermate veel, dat het zin voor BMW heeft om er een piepkleine 1.6 liter in te hangen.

Het is overigens niet de eerste keer. Ook de 520i van de F10- en G30-generatie hadden in Turkije een 1.6 liter-motor. Het is voor zover wij weten de enige sedan met een lengte van meer dan 5 meter die zo’n klein blokje heeft.

