Ferrari met de hoogste kilometerstand ter wereld is nog steeds bij de eerste eigenaar!

Zo zien we het graag!

Het zou het beste zijn als we iedere dag netjes zouden leven volgens de Schijf van Vijf, we elke dag een aantal uurtjes zouden sporten, geen vlees meer zouden eten, elektrisch zouden rijden en zeven a acht uur slaap per dag zouden pakken. Gelukkig gaat het in het leven niet alleen om verstandig zijn.

Het verstandigste wat je met een fabrieksnieuwe Ferrari kunt doen, is hem goed onderhouden en geen meter mee rijden. Zo haal je er het meeste geld uit. Maar is geld alles waard? Nee. Je hebt de Ferrari gekocht om er plezier aan te beleven. En dat is precies wat de Japanner Tetsuya Nagae doet met zijn Ferrari’s.

De kilometerstand van de Ferrari

De Ferrari-rijder deelde een foto van het tellerscherm van zijn Ferrari op een Reddit-pagina. Nagae kocht in 2011 een nieuwe Ferrari 458 Italia. Het is niet het exemplaar op de foto’s (auteursrecht en de bijbehorende boete en zo, hier zie je wel de Japanse Ferrari) maar wel in precies dezelfde spec. Sindsdien is hij er maar één ding mee gaan doen: rijden. Of nou ja, twee dingen, want Nagae houdt zijn onderhoudshistorie netjes bij. Alle keuringen en beurten aan de Ferrari zijn netjes gedocumenteerd.

In veertien jaar tijd reed de eigenaar 390.123 kilometer in de Ferrari 458 Italia. Dat is bijna 28.000 kilometer per jaar! Of om het nog beeldender te maken: ruim 76 kilometer per dag. Het kan niet anders dat dit de Ferrari is met de hoogste kilometerstand ter wereld. En dan zijn die kilometers ook nog eens allemaal gereden door de eerste eigenaar.

Verrassing!

Maar daar blijft het niet bij. Nagae heeft nóg een Ferrari 458 en wel een Speciale. Dit is de nog net wat pittigere variant met 35 pk extra voor een totaal van 605 pk. Daarnaast zit er actieve aero en een soort driftmodus op. Gaat de Japanse liefhebber wel rustig om met deze Ferrari? Nee natuurlijk niet! Naast de Italia met bijna vier ton op de teller heeft de Speciale al meer dan 230.000 kilometer gelopen.

Kortom, de rijverslaafde Nagae heeft al meer dan een half miljoen kilometer afgelegd in zijn eigen Ferrari’s. Dat is nog eens een prestatie om mee op te scheppen aan de bar.

Hoofdfoto: Ferrari 458 Italia gespot door @spotcrewda