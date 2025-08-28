Ferrari 458 nieuw kopen? Dat kan gewoon!

En je mag zelfs kiezen of je een Ferrari 458 Italia of Spider wil! Maar je moet er wel snel bij zijn.

Het is lastig om een model van Ferrari echt een domper te noemen, maar toch voelde de Ferrari 458 als een grote revolutie om de F430 af te lossen. En laten we wel wezen: de in 2009 gepresenteerde supercar is er niet lelijker op geworden. Ook al is het model nog twee maal ‘gefacelift’ als 488 en F8 met een nieuwe motor, er kleeft iets magisch aan de originele iteratie met de 4.5 liter grote V8 zonder turbo’s. Het zou toch mooi zijn als je die nog nieuw kon kopen.

Nieuwe Ferrari 458

Technisch gezien kan dat nu. Oké, Ferrari gaat niet een Land Rover Defender-tje doen en het oude model weer in productie nemen. Maar als je een model met zo weinig kilometers dat ‘ie nog niet eens ingereden is ‘nieuw’ kan noemen, heeft Ferrari Francorchamps in Brussel een mooi setje voor je. Niet één, maar tweemaal een Ferrari 458, in klassieke samenstelling.

Setje 458’s

Op het oog lijken ze vrijwel identiek. Beide exemplaren van de nieuwe Ferrari 458 zijn rood. Overigens niet de ‘welbekende’ Rosso Corsa, maar de op de nieuwere F1-bolides geïnspireerde Rosso Scuderia. Een piepklein verschil. Allebei hebben ze de vijfspaaks ‘ster’-velgen, rode remklauwen, beige interieur en dezelfde maagdelijke staat. Allebei hebben ze uiteraard de V8 achterin liggen met 570 pk. Het meest overduidelijke verschil is dat de ene een dichte Italia en de andere een dakloze Spider is. Dat mag je dus zelf uitmaken wat je leuker vindt.

Voor de verschillen moet je goed kijken. De Spider heeft lichtere velgen, Bluetooth-connectiviteit met navigatie en een rokerspakket. Niet dat er ooit een sigaret is gerookt in de Spider, maar goed. Verder zijn ze krek eender. Ferrari Francorchamps geeft verder geen context, maar de kans dat dit tweetal van dezelfde eigenaar komt is vrij groot. Op zich een logische gedachte: de in 2013 aangeschafte coupé beviel zo goed dat de dakloze variant er in 2014 bij kwam.

Maagdelijk

Oké, het zijn Ferrari-approved occasions van toevallig twee vergelijkbare auto’s. Wat bedoelen we dan met de kans om een gloednieuwe Ferrari 458 te kopen? Welnu, gezien de kilometerstanden is er vrijwel nog niet mee gereden door de vorige eigenaar. Met de 458 Spider is 81 kilometer gereden. En de Italia? Die is nog minder gebruikt: 31 kilometer. De theorie over dat de coupé goed beviel valt ietwat in het water: je kan daar nauwelijks over oordelen als je nog geen 100 kilometer ermee hebt gereden. Op zich opvallend dus dat er met de Spider iets meer gereden is.

Kopen

De reden waarom is natuurlijk simpel: nieuw kostte de Ferrari 458 zo’n 220.000 euro (wat ze nieuw kostten in België kunnen we niet specifiek vinden) en het setje is nu een stuk duurder. De coupé mag weg voor 350.900 euro. Als je dakloos wil rijden in een nieuwe Ferrari 458, mag je 375.100 euro aftikken. Of natuurlijk voor 726.000 euro allebei kopen. Een nieuwe Ferrari 296 GTB kost nog geen drie ton in België, dus je moet het wel zeker weten. Maar ja, die heeft dan weer niet die geweldige 4.5 liter V8 met 570 pk zonder turbo’s.

Met dank aan Haasdy voor de tip!