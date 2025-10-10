BREEK: Tesla Model Y Standard heeft een Nederlandse prijs!

De goedkoopste Tesla-bestseller komt naar Nederland!
Een Tesla is voor wat je krijgt zeker geen extreem dure auto. Maar het lukt ons ook niet om een SUV die begint bij 45.990 euro spotgoedkoop te noemen, zo ver van de 50 mille zit dat ook niet af. Tesla gaat daar nu verandering in proberen te brengen middels een nieuwe variant van de Model Y die al lekte.
Deze week krijgen we echter de officiële aankondiging van Tesla zelf en blijkt de 3 ook meegenomen te worden. Daarover lees je helemaal onderaan dit bericht. Sinds vandaag (10 oktober 2025) weten we ook wat de Nederlandse prijs is van de Tesla Model Y Standard. Om je een compleet beeld te geven, lees je hier ook alle andere informatie die je moet weten over de Model Y Standard.
Inhoudsopgave
Zo herken je de Tesla Model Y Standard
Tesla heeft gretig spullen van de Model Y gehaald. Dat zie je al aan de buitenkant. De nieuwe lichtbalk verdwijnt. Sterker nog, de ‘gespleten’ koplampen verdwijnen in zijn geheel: die worden geïntegreerd in het deel waar de lichtbalk normaal zit.
En dat is eigenlijk wat er is gebeurd: de Model Y is ontdaan van zijn hele ‘gezicht’. Gewoon een stuk gelakte bumper is alles wat je krijgt. Het heeft overigens wel functie: volgens Tesla is het ding zo ietsje gladder en dus efficiënter dan de ‘volledige’ Model Y.
Datzelfde geldt voor de achterkant van de Tesla Model Y Standard. De lichtbalk is opgeofferd voor een zwarte balk zonder verlichting. Ook hier zorgt dat voor een aardig… ‘featureloos’ geheel. Verder geen baanbrekende verrassingen op het exterieur, behalve bijvoorbeeld kleinere ‘Apeture’ 18-inch velgen met aerodynamische deksels. Oh ja, en je mag maar drie kleuren kiezen: parelmoer-wit, Diamond Black (+€ 1.300) en grijs (+€ 1.300).
Besparingen in het interieur
Je levert ook een stukje middenconsole in: je krijgt nu een ‘zwevende’ armsteun en een lege bak waar die normaal doorloopt tot onder het scherm. De stoelen zijn een andere belangrijke manier om de Tesla Model Y standaard iets goedkoper te maken: deze zijn half vegan-leer en half stof. Ook zijn ze ontdaan van de fysieke knoppen om ze te bedienen: dat gaat nu enkel via het scherm. Deze zijn ook niet geventileerd, enkel verwarmd (en de tweede zitrij heeft geen van beide).
Het stuur is niet elektronisch verstelbaar. Je krijgt zeven speakers in plaats van vijftien, een ander interieurfilter (geen HEPA), geen glazen dak (enkel van de buitenkant), geen sfeerverlichting, een kleinere kofferbak én frunk. Kortom: allemaal kleine besparingen die de upgrade naar een iets hoger geplaatste Y nog wel de moeite waard maken.
Er zit ook geen Autosteer, maar wel Standaard Autopilot op de Tesla Model Y Standard. Dit omvat automatisch sturen en adaptieve cruise control. Voor € 3.800 krijg je Enhanced Autopilot voor autonoom rijden op de snelweg, automatische rijstrookwissels, verbeterd Smart Summon en automatisch inparkeren. Full Self Driving kan erop, maar daarvoor moet je € 7.500 extra betalen.
Het grote scherm voorin blijft wel hetzelfde en draait dezelfde software als de volwaardige Y, dus daar geen verrassingen. Verder klein grut is bijvoorbeeld dat de achterpassagiers geen schermpje krijgen maar handmatig verstelbare luchtroosters en de normaliter elektrische spiegels zijn handmatig in te klappen.
Specificaties
Het klinkt een beetje stom om te zeggen ‘wat zit er nog meer niet op?’, maar goed, de Model Y Standard wordt de prijspakker dus dan mag het. Je krijgt een iets kleinere 69 kWh-accu, die nog wel goed is voor 534 kilometer rijbereik. 0 naar 100 kost 7,2 seconden, tegenover de 5,9 van de vorige instapper met RWD en de topsnelheid is begrensd op 201 km/u. Het vermogen is zo’n 300 pk en het verbruik is 13,1-kWh per 100 kilometer.
Nederlandse prijs van de Tesla Model Y Standard
Tesla neemt niet de moeite om met een omrekentool te kijken wat de Europese prijs van de Model Y Standard moet zijn. In Amerika vraagt Tesla er 39.990 dollar voor. En in Nederland? € 39.990. Net als in de VS is er een groot prijsverschil tussen de Standard en de eerste niet-Standard Model Y.
Die uitvoering heet nu ‘Premium RWD’ (@jaapiyo is fan). De Tesla Model Y Premium Long Range Achterwielaandrijving gaat in Nederland voor tenminste € 50.000. Precies € 11.000 duurder dus! Er boven zitten nog de Long Range All-Wheel Drive (€ 53.990) en natuurlijk de Performance (€ 62.990).
Productiestart en leveringen
Tesla gaat de Europese Model Y Standard in de veelbesproken Gigafactory Berlin-Brandenburg bouwen. De eerste exemplaren moeten binnenkort al uit de fabriek rollen. De eerste leveringen beginnen al in november. Ik heb er de kalender nog eens op nageslagen, maar dat is volgende maand al. Sinds vandaag zit de betaalbaarste Model Y in de Nederlandse configurator.
Tesla Model 3 Standard: ook in Nederland?
Ook de Tesla Model 3 krijgt een nieuwe Standard-versie. We vinden het model alleen nog niet in de Nederlandse configurator. Ook rept Tesla Nederland er met geen woord over in het persbericht. De woordvoerder legt aan Autoblog.nl uit: ”Op dit moment hebben we geen concreet plan om de Model 3 Standard hier op de markt te brengen. Ik kan niet bevestigen of de auto hier in de toekomst op de markt komt.” Balen, voor nu dan.
Besparingen
Je kunt eigenlijk vrijwel alle ‘besparingen’ één op één overnemen van de Model Y die we net hebben besproken. Wat de Model 3 Standard een goede deal lijkt te maken is dat het exterieur vrijwel onveranderd is.
Lichtbalken had de kleine broer van de Y toch al niet, dus alles blijft vrijwel hetzelfde. Wel levert de 3 zijn Matrix-koplampen in voor LED-lampen. En je kan het zien aan vergelijkbare 18 inch eco-velgen als de Model Y, mits gekozen. Een upgrade naar de ‘standaard’ 19 inch “Nova”-velgen is mogelijk.
Specificaties
De motor- en batterijspecs van de Model 3 Standard zijn ietsje anders dan bij zijn grote broer. 516 kilometer rijbereik is wel hetzelfde, evenals de 69 kWh-accu. De Model 3 heeft ietsje minder pk, 286 stuks. Het voelt bijna als een oude, 210 kW sterke BMW.
Tesla claimt een sprinttijd van 5,8 seconden naar de 100, wat dan weer mooi zou zijn. Een RWD (die nu Premium RWD zou worden) doet er namelijk 6,1 seconden over.
Prijs
Bij gebrek aan Nederlandse prijzen kijken we wat het model gaat kosten in de Verenigde Staten. Hij gaat 36.990 dollar kosten. Oftewel 31.750 euro en dat is dan weer serieus weinig geld voor een Model 3. De gaten tussen de vier niveaus zijn vrijwel identiek tussen de twee Tesla’s, wat betekent dat de Model 3 Premium RWD 42.490 dollar kost, Premium AWD voor 47.490 dollar weg mag en de Performance 54.990 dollar moet kosten.
Reacties
rogier_hentenaar zegt
Als ik het zo lees is het best een sterke aanbieding. Als deze basic Y in NL voor zeg 34.990 euro wordt aangeboden, dan zullen veel mensen vast over hun Musk-haat heen kunnen zetten.
hotze zegt
Maar de vanafprijs is toch € 39.990?
Het is niet alleen/zozeer Musk-haat. Voor de kettingzaag was al genoeg Tesla-haat present. Net zoiets als de Mac-haat (zowel de Iphones als het fastfoodvreten). De anti-hype beweging. Nike-haat is er ook zo één (uitgezonderd door Nike geproduceerde submerken onder bv. het RF-embleem, van de übercoole tennisser). Het zijn toevallig allemaal Amerikaanse bedrijven, al is het niet per sé Amerika-haat (in mijn geval in ieder geval niet).
Samenvattend: ook voor € 20.000 geen model Y voor de deur.
JanJansen zegt
Ik geloof dat ik hem wel mooier vind zo zonder die lichtbalk voorop.
Ook het ontbreken van een panoramadak kan ik alleen maar toejuichen; het is veiliger en in de zomer is het minder heet en de zon schijnt niet in je gezicht.
Verder dat mijn kinderen achterin geen schermpje hebben, is ook positief.
hmm, ik zie eigenlijk alleen maar voordelen…
mashell zegt
Hoezo veiliger? Je hoort nooit problemen met panorama daken of ruiten bij ongelukken. Meer licht betekent minder opgesloten voelen, minder stress dus een veiliger weggedrag. Op die manier kan een panorama dak de veiligheid verhogen. Overigens lijkt het hier op de Alfa Brera manier gedaan te zijn. Het dak zit er gewoon in maar er is bekleding tegenaan geplakt.
JanJansen zegt
Ruiten breken, het is zwaarder op een plek waar je het niet wilt (hoog), verblinding door de zon, minder stijfheid in de body, zo zijn er nog wel een aantal nadelen.
Dat je last hebt van claustrofobie en stress, daar kan je voor behandeld worden.
putwater zegt
Verblinding door de zon? Zowel mijn Ford focus als mijn model 3 hebben een panoramisch dak, ik ben nog nooit verblind geraakt door het zonlicht dat van bovenaf komt. Wel door het zonlicht dat door de voorruit komt en dat probleem heeft eender welke wagen.
mashell zegt
Ruiten konden wel eens dikker en steviger zijn en meer stijfheid brengen dan dat flinterdunne blik waar een auto dak normaal gesproken van gemaakt wordt. En dat hogere zwaartepunt is alleen relevant voor sportwagens, op straat wagens maakt het niet uit.
Algemeen welzijn hoeft niet behandeld te worden maar moet gecreëerd worden. Auto’s hoeven niet claustrofobisch te zijn, door een hoger dak (SUV’s) en meer licht voelen mensen zich prettiger.
JanJansen zegt
Oef, hierin zitten zo veel denkfouten in dat het me een kwartier zou kosten hier een goede uitleg over te geven. Ik zou zeggen gebruik ChatGPT.
Ps. Ik heb zelf werktuigbouwkunde gestudeerd aan de TU/e.
barchettadriver zegt
Heel veel zinnige verbeteringen. Wat er niet opzit kan ook niet kapot gaan.
Enige wat jammer is is de bak onder de kofferbak. Die is verrot handig en zou gewoon een optie voor een paar 100 Euro moeten zijn. Voor de rest zijn het dingen waar ik prima zonder zou kunnen.
ouwedibbes83 zegt
Zou je die er zelf in kunnen zetten als je het onderdeel los bestelt? Of zie ik het niet goed voor me en is het niet zo eenvoudig?
PunicaOase zegt
Geen van de genoemde dingen zou ik echt missen.. maar verder totaal geen interesse in Tesla.
outlook zegt
Ik ren al naar de dealer…..!!!
verdebosco zegt
Die omrekening van 39.990 dollar naar 34.990 euro is onzin. Want het prijsverschil tussen standard en premium is in de USA hetzelfde. De premium kost daar 44.990 dollar en de standard 39.990 dollar. Die verhouding wordt hier niet anders. Dus reken op 40-41 mille voor de standard in Nederland. Ik zou voor de Premium gaan AKA Standard.
Maar nog veel beter: een ander merk.
mashell zegt
Vroeger verlaagde Tesla gewoon de prijzen als ze meer wilden verkopen. Nu kiezen ze er voor om een goedkopere uitvoering aan te bieden.
hotze zegt
De bodem is blijkbaar bereikt in prijsdalingen.
Elon moet hoe dan ook gestelde doelen bereiken zodat hij een aandelenpakket van 500 miljard of iets dergelijks kan binnenharken.
PunicaOase zegt
Allemaal noodgrepen.. Tesla moet echt snel met nieuwe modellen komen..
Flutterbear zegt
De Y is nog geen jaar oud..
mashell zegt
Introductie 2020 met een bescheiden facelift vorig jaar. Het model kan nog twee jaar mee en dan begint het dood te bloeden zoals de Model S en X nu doen.
minimoke1984 zegt
Deels met je eens maar voorlopig kunnen al die andere merken nog steeds niet tippen aan de efficiëncy van Tesla. Maar ik mis idd een station, een “echte SUV” een “Id-busje” en een model 1 & 2 om maar is wat te noemen.
minimoke1984 zegt
Ik lees niks over de “nieuwe” accus.. krijgt deze nog de oude? Of zit hier al t nieuwe pakket in?
arta zegt
De Tesla’s perfect aansluitend bij de behoefte zoals Wouter de Tesla rijders ziet.
hotze zegt
Leve de lage bijtelling.
cdlop01 zegt
Ik zou voor de Rz 350e gaan, stukje duurder maar compleet, superieure kwaliteit, goede range en smoelt m.i. veel beter, en lkkr exclusief. Tesla is toch echt zo 1880 aan het worden, elke Europese fabrikant heeft leukere modellen met dito prestaties. Oog wil toch ook wat???
klaasjevaak zegt
en iemand die op zoek is naar een appartementje ga je aanbevelen om een grote vrijstaande villa te kopen? Want ruimer, ziet er mooier uit, heeft een tuin. En het oog wil ook wat, toch?
Flutterbear zegt
Op de Model 3 instapper krijg je 5k inruil korting cadeau en in de lease kost een Model Y LR hetzelfde.. Dit model lijkt meer een marketingstunt om aandacht daarop te vestigen. Beide veel betere auto’s voor minder of hetzelfde geld.
Rick-dos zegt
‘Maar het lukt ons ook niet om een SUV die begint bij 45.990 euro spotgoedkoop te noemen’
En het lukt mij niet om een Model Y een SUV te noemen. Het is gewoon een opgeblazen Model A, B, C, D enfin één van die alfabet letters groep waar de Y op gebaseerd is.