BREEK: Tesla Model Y Standard heeft een Nederlandse prijs!

De goedkoopste Tesla-bestseller komt naar Nederland!

Een Tesla is voor wat je krijgt zeker geen extreem dure auto. Maar het lukt ons ook niet om een SUV die begint bij 45.990 euro spotgoedkoop te noemen, zo ver van de 50 mille zit dat ook niet af. Tesla gaat daar nu verandering in proberen te brengen middels een nieuwe variant van de Model Y die al lekte.

Deze week krijgen we echter de officiële aankondiging van Tesla zelf en blijkt de 3 ook meegenomen te worden. Daarover lees je helemaal onderaan dit bericht. Sinds vandaag (10 oktober 2025) weten we ook wat de Nederlandse prijs is van de Tesla Model Y Standard. Om je een compleet beeld te geven, lees je hier ook alle andere informatie die je moet weten over de Model Y Standard.

Zo herken je de Tesla Model Y Standard

Tesla heeft gretig spullen van de Model Y gehaald. Dat zie je al aan de buitenkant. De nieuwe lichtbalk verdwijnt. Sterker nog, de ‘gespleten’ koplampen verdwijnen in zijn geheel: die worden geïntegreerd in het deel waar de lichtbalk normaal zit.

En dat is eigenlijk wat er is gebeurd: de Model Y is ontdaan van zijn hele ‘gezicht’. Gewoon een stuk gelakte bumper is alles wat je krijgt. Het heeft overigens wel functie: volgens Tesla is het ding zo ietsje gladder en dus efficiënter dan de ‘volledige’ Model Y.

Datzelfde geldt voor de achterkant van de Tesla Model Y Standard. De lichtbalk is opgeofferd voor een zwarte balk zonder verlichting. Ook hier zorgt dat voor een aardig… ‘featureloos’ geheel. Verder geen baanbrekende verrassingen op het exterieur, behalve bijvoorbeeld kleinere ‘Apeture’ 18-inch velgen met aerodynamische deksels. Oh ja, en je mag maar drie kleuren kiezen: parelmoer-wit, Diamond Black (+€ 1.300) en grijs (+€ 1.300).

Besparingen in het interieur

Je levert ook een stukje middenconsole in: je krijgt nu een ‘zwevende’ armsteun en een lege bak waar die normaal doorloopt tot onder het scherm. De stoelen zijn een andere belangrijke manier om de Tesla Model Y standaard iets goedkoper te maken: deze zijn half vegan-leer en half stof. Ook zijn ze ontdaan van de fysieke knoppen om ze te bedienen: dat gaat nu enkel via het scherm. Deze zijn ook niet geventileerd, enkel verwarmd (en de tweede zitrij heeft geen van beide).

Het stuur is niet elektronisch verstelbaar. Je krijgt zeven speakers in plaats van vijftien, een ander interieurfilter (geen HEPA), geen glazen dak (enkel van de buitenkant), geen sfeerverlichting, een kleinere kofferbak én frunk. Kortom: allemaal kleine besparingen die de upgrade naar een iets hoger geplaatste Y nog wel de moeite waard maken.

Er zit ook geen Autosteer, maar wel Standaard Autopilot op de Tesla Model Y Standard. Dit omvat automatisch sturen en adaptieve cruise control. Voor € 3.800 krijg je Enhanced Autopilot voor autonoom rijden op de snelweg, automatische rijstrookwissels, verbeterd Smart Summon en automatisch inparkeren. Full Self Driving kan erop, maar daarvoor moet je € 7.500 extra betalen.

Het grote scherm voorin blijft wel hetzelfde en draait dezelfde software als de volwaardige Y, dus daar geen verrassingen. Verder klein grut is bijvoorbeeld dat de achterpassagiers geen schermpje krijgen maar handmatig verstelbare luchtroosters en de normaliter elektrische spiegels zijn handmatig in te klappen.

Specificaties

Het klinkt een beetje stom om te zeggen ‘wat zit er nog meer niet op?’, maar goed, de Model Y Standard wordt de prijspakker dus dan mag het. Je krijgt een iets kleinere 69 kWh-accu, die nog wel goed is voor 534 kilometer rijbereik. 0 naar 100 kost 7,2 seconden, tegenover de 5,9 van de vorige instapper met RWD en de topsnelheid is begrensd op 201 km/u. Het vermogen is zo’n 300 pk en het verbruik is 13,1-kWh per 100 kilometer.

Nederlandse prijs van de Tesla Model Y Standard

Tesla neemt niet de moeite om met een omrekentool te kijken wat de Europese prijs van de Model Y Standard moet zijn. In Amerika vraagt Tesla er 39.990 dollar voor. En in Nederland? € 39.990. Net als in de VS is er een groot prijsverschil tussen de Standard en de eerste niet-Standard Model Y.

Die uitvoering heet nu ‘Premium RWD’ (@jaapiyo is fan). De Tesla Model Y Premium Long Range Achterwielaandrijving gaat in Nederland voor tenminste € 50.000. Precies € 11.000 duurder dus! Er boven zitten nog de Long Range All-Wheel Drive (€ 53.990) en natuurlijk de Performance (€ 62.990).

Productiestart en leveringen

Tesla gaat de Europese Model Y Standard in de veelbesproken Gigafactory Berlin-Brandenburg bouwen. De eerste exemplaren moeten binnenkort al uit de fabriek rollen. De eerste leveringen beginnen al in november. Ik heb er de kalender nog eens op nageslagen, maar dat is volgende maand al. Sinds vandaag zit de betaalbaarste Model Y in de Nederlandse configurator.

Tesla Model 3 Standard: ook in Nederland?

Ook de Tesla Model 3 krijgt een nieuwe Standard-versie. We vinden het model alleen nog niet in de Nederlandse configurator. Ook rept Tesla Nederland er met geen woord over in het persbericht. De woordvoerder legt aan Autoblog.nl uit: ”Op dit moment hebben we geen concreet plan om de Model 3 Standard hier op de markt te brengen. Ik kan niet bevestigen of de auto hier in de toekomst op de markt komt.” Balen, voor nu dan.

Besparingen

Je kunt eigenlijk vrijwel alle ‘besparingen’ één op één overnemen van de Model Y die we net hebben besproken. Wat de Model 3 Standard een goede deal lijkt te maken is dat het exterieur vrijwel onveranderd is.

Lichtbalken had de kleine broer van de Y toch al niet, dus alles blijft vrijwel hetzelfde. Wel levert de 3 zijn Matrix-koplampen in voor LED-lampen. En je kan het zien aan vergelijkbare 18 inch eco-velgen als de Model Y, mits gekozen. Een upgrade naar de ‘standaard’ 19 inch “Nova”-velgen is mogelijk.

Specificaties

De motor- en batterijspecs van de Model 3 Standard zijn ietsje anders dan bij zijn grote broer. 516 kilometer rijbereik is wel hetzelfde, evenals de 69 kWh-accu. De Model 3 heeft ietsje minder pk, 286 stuks. Het voelt bijna als een oude, 210 kW sterke BMW.

Tesla claimt een sprinttijd van 5,8 seconden naar de 100, wat dan weer mooi zou zijn. Een RWD (die nu Premium RWD zou worden) doet er namelijk 6,1 seconden over.

Prijs

Bij gebrek aan Nederlandse prijzen kijken we wat het model gaat kosten in de Verenigde Staten. Hij gaat 36.990 dollar kosten. Oftewel 31.750 euro en dat is dan weer serieus weinig geld voor een Model 3. De gaten tussen de vier niveaus zijn vrijwel identiek tussen de twee Tesla’s, wat betekent dat de Model 3 Premium RWD 42.490 dollar kost, Premium AWD voor 47.490 dollar weg mag en de Performance 54.990 dollar moet kosten.