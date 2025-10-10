Grootste irritatie voor Volvo-rijders lijkt binnenkort voorbij

Het probleem ligt bij de Volvo-klant.

Mijn ouders rijden een plug-in hybride XC40 en ik moet zeggen: wat een puike auto. Ja, het is een crossover (boeh!), maar het stuurt scherp genoeg, de elektropush zorgt voor genoeg vermogen om opgehitste BMW’tjes eruit te sprinten in Helmond en je hebt alle luxe die je nodig hebt. Er is maar één onderdeel waar ik me aan erger: de Volvo-sleutel.

Ten eerste heeft het kaartje een vrij onhandige vorm dat net wat te groot is om in je broekzak bij je telefoon of portemonnee te stoppen. Nog vervelender is de accuduur van het knoopcelbatterijtje. Tenminste één keer per maand vraagt het infotainment of huize Leesberg niet even de batterij van de sleutel wil vervangen omdat ‘ie bijna leeg is. Grrr.

Volvo wil helemaal niet dat je de sleutel gebruikt

Wat hoopt Volvo daaraan te doen? Nou, niet zoveel. Het probleem ligt bij jou, Volvo-bezitter. Concullega Drive sprak met een manager van Volvo Australië die luistert naar de naam Stephen Connor.

Hij legt uit waarom het probleem bij de klant zit en niet bij de fabrikant. ”Ons plan is om mensen ertoe aan te zetten hun telefoon als sleutel te gebruiken. Je kunt de auto dan overal vandaan ontgrendelen. De kaart is een back-up plan”, zegt hij.

Daarnaast is de sleutelkaart bedoeld voor ouderen die afgelopen week hebben ontdekt wat de grijze en blauwe vinkjes betekenen bij WhatsApp. Van die Volvo-klanten zijn er een paar. Sterker nog, de productmanager van Volvo zegt dat EX30-klanten in Australië ”vooral vijftigers en tachtigers” zijn. Dat hadden mensen van 24 tot 50 jaar oud moeten zijn.

Komt er verandering?

Connor steekt namens Volvo ook hand in eigen boezem: ”Voor ons als merk geldt: we leren en passen ons aan. Als we feedback krijgen, zullen we proberen daar wat mee te doen.” Zo ook aan het gebruik van de sleutel. Hij vervolgt: ”Dat is het mooie van de draadloze updates. We kunnen niet garanderen dat het morgen verandert, maar als het gebeurt, hoef je fysiek niets aan de auto te doen.”

Het moet dus gemeengoed worden om de Volvo-app te gebruiken in plaats van de sleutel. Die app is de eerste vier jaar gratis, maar gaat daarna over in een betaald abonnement. Voor één jaar betaal je € 40,- en voor twee € 65. Geen wonder dat Volvo zo graag wil dat je je telefoon als sleutel gebruikt.

Je kunt via die app trouwens (afhankelijk van je model) ook de lichten laten branden, de airco of verwarming alvast aanzetten of op afstand de claxon gebruiken om ”de auto terug te vinden”. Of om de buren te laten schrikken.