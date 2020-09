Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Toscane 2020 - Autoblog.nl

Wie zet de gebruikelijke orde op zijn kop, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Toscane op Mugello?

Het jaar 2020 kent veel nadelen, maar zoals een bekende voebeler ooit zei ‘elk voordeel heb zijn nadeel’, of iets dergelijks. Zo komen we op de geïmproviseerde F1 kalender van dit jaar een paar circuits tegen waar normaal niet geracet wordt door de koningsklasse. Een van die circuits is het extreem pittoreske circuit van Mugello in het Italiaanse Toscane. Hoewel het baantje eigendom is van Ferrari, is Mugello normaal gesproken vooral het domein van dikke tweewielers.

Dit jaar komt de F1 dus op bezoek en wel voor een speciale aangelegendheid. Het is namelijk de duizendste keer dat Ferrari aan de start komt van een F1 race. Nu zullen sommigen de wenkbrauwen fronsen, want Ferrari is zoals het bekend het enige team dat er ‘vanaf het begin’ bij is in de F1. Doch vorig jaar hadden we toch al de duizendste Grand Prix in China? Jawel, maar in de historie van de sport zijn er dus toch ook een aantal races verreden zonder een Ferrari aan de start, zoals een aantal Indy 500’s die ooit deel uitmaakten van het kampioenschap.

Voor de gelegenheid hebben de Fezza’s hun inmiddels gebruikelijke vaalrood ingeruild voor een schitterend donkerrood. Op beeld lijkt het soms bijna donkerbruin. Verwacht deze kleur binnenkort te zien op een Tailor Made Ferrari bij jou in de buurt. In de tussentijd gaat de rode brigade er natuurlijk geen spat harder om. Het debacle van Monza evenaren wordt lastig voor de Scuderia, maar Mercedes en een aantal andere teams zullen buiten bereik blijven van team rood. Dat wordt dus nog wat.

Q1

Russell en Latifi zijn na het afschaffen van de partymode mogelijk veroordeeld tot Q3 dit jaar, dus zij gaan als eersten de baan op. Russell is na een jaartje naast Kubica en dit jaar naast Latifi nog nooit outqualified door een teamgenoot in de F1. Nicolas komt de laatste tijd echter soms in de buurt. Zijn eerste ronde is iets sneller dan die van GR63.

Uiteraard laat Mercedes zien dat het veel en veel harder kan. Bottas zet zijn goede prestaties uit de trainingen door en is nipt sneller dan Hamilton. We zijn nu al benieuwd hoe dat in Q3 gaat zijn. Verstappen geeft een dikke halve seconde toe en daarachter staat op enige afstand dan weer de rest. De Renaults lijken voorlopig niet heel snel, maar ook onze winnaar van vorige week heeft het zwaar.

Aan het einde van de sessie is de baan ook dit keer weer het snelst. Velen verbeteren zich, maar vijf mannen moeten helaas sneuvelen voor Q2. Norris hangt rond in de gevarenzone maar gaat uiteindelijk ruim snel genoeg. Ook Grosjean zet een goed rondje neer met de Haas F1. Vettel flirt weer opzichtig met een roemloze Q1-exit in zijn donkerrode Ferrari, maar weet er met een goede laatste sector net voldoende uit te peuren om als nummer 15 door te gaan naar Q2. Gasly kan het niet geloven en exclameert iets in het Frans over het oudste beroep ter wereld.

Kvyat zal gniffelen, hij trekt het kwalificatieduel naar een íets draaglijkere 7-2. Russell daarentegen behoudt met een beetje moeite zijn ongeslagen status op de zaterdagen met een beter rondje, hoewel hij en passant nog even een hachelijk momentje trotseert. Het hele veld zit binnen 1,6 seconden, wat best bijzonder is als je meeneemt dat Mercedes een dikke halve seconde los staat van de rest.

De afvallers: Gasly, Giovinazzi, Russell, Latifi, Magnussen

Q2

Mercedes gaat nu als eerste voor snelle rondjes. Hamilton is dit keer dertien duizendsten sneller dan Bottas. Verstappen verbetert zijn tijd van Q1 enorm en geeft nu slechts een dikke anderhalve tiende toe op het kampioensteam. Albon zit daar weer een halve seconde achter, maar staat daarmee alsnog vierde. Het ziet er dus redelijk goed uit voor Red Bull na de malaise in Monza.

De tweede sessie is een beetje gek, want na de eerste runs blijven de eerste vijf in de pits staan. Degenen die nog wel in actie komen, wachten dit keer ook niet tot het bittere einde. Zo sukkelt de sessie eigenlijk in slaap. Een beetje ‘goed’ nieuws is er voor Ferrari. Zoals echte kenners al voorspeld hadden, hebben zij tenminste weer één auto bij de top-10. Niet geheel verrassend is het Leclerc die het doet voor de Italianen. Vettel staat veertiende, achter zijn oud teamgenoot Raikkonen. Ook Norris, Kvyat en Grosjean halen Q3 niet.

De afvallers: Norris, Kvyat, Raikkonen, Vettel, Grosjean

Q3

Tergend traag trekken de coureurs de baan over voor hun eerste snelle rondjes. Is het toch eindelijk weer eens Bottas die aan het langste eind trekt of ‘gewoon’ weer Hamilton? Of kan MV33 roet op de Duitse Schnitzel gooien?

Sainz is de eerste die een tijd op de klokken zet, maar het is geen geweldig rondje. Stroll is namelijk anderhalve seconde sneller. Dan komt Hamilton even door met een 1:15.144. Bottas is zijn gebruikelijke 59 duizendsten van een seconde langzamer dan de Brit. Verstappen kan net niet écht een vuist een maken, hij geeft vier tienden toe op de zwarte brigade.

Achter dit trio volgt de rest, met Albon wederom aan kop. AA23 geeft nu vier tienden toe op MV33, wat bijna respectabel is. De rest zit al op meer dan een seconde van de Schwartzpfeile. Perez weet dat hij een plekje terug moet op de grid na een touché met Raikkonen in de vrije trainingen en gaat voor een alternatieve aanpak door midden in de sessie in zijn eentje een ronde te rijden. Het levert de Mexicaan voorlopig P5 op.

De tweede run levert voor Hamilton geen betere tijd op, ondanks een paarse sector 2. Verstappen verbetert wel zijn tijd maar niet zijn plek met een paarse sector 3. Leclerc verbetert zich naar een knappe P5. Er zit dus wel degelijk nog ‘tijd in de baan’. Echter, Ocon schiet eraf en zorgt voor een gele vlag in sector 1. De meeste coureurs kunnen zich hierdoor niet meer verbeteren. Ook Bottas niet, die achter Ocon op de baan zat. Zo heeft Hamilton dus toch weer de pole te pakken. Max is derde voor Albon, Leclerc, Perez, Stroll, Ricciardo, Sainz en Ocon. Perez zal morgen dus echter zijn plekje moeten opgeven aan zijn teammaat.

F1 kwalificatie Toscane 2020: De volledige uitslag