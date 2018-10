Schumacher is kampioen, maar was zijn auto legaal?

All just a little bit of history repeating...

Het wordt vanmiddag vast gezellig op de Hockenheimring. Voor eigen publiek komt Mick Schumacher, zoon van, daar namelijk aan de start van de laatste race om het Europese F3 kampioenschap. Je zou de race kunnen zien als een serie zegerondjes voor Schuey junior, want gisteren verzekerde de inmiddels 19-jarige Mick zich reeds van de titel in de felbevochten F1-opstapklasse. Dat laatste zeggen we niet zomaar, want met zijn titel treedt Schumacher in de voetstappen van onder andere Lando Norris, Lance Stroll, Esteban Ocon, wijlen Jules Bianchi, Nico Hulkenberg, Romain Gosjean en Lewis Hamilton. Allemaal mannen die het uiteindelijk tot de F1 schopten.

Op zich klinkt dit alles eigenlijk allemaal logisch. De laatste jaren hebben we immers vaker gezien dat nieuwe telgen aan bekende racegeslachten zelf vaak ook best een potje kunnen sturen. Net als elke sport is racen ook (deels) een leerbare skill, dus kan het geen kwaad als je opgroeit ‘in het wereldje’. Al is het maar omdat het hebben van het goede materiaal ook erg belangrijk is, niet alleen op het hoogste niveau maar ook al (ver) daaronder. Goh, de zoon van de Rekordmeister kan ook een aardig potje sturen. Wie had dat gedacht?

Toch zit er potentieel een apart randje aan de titel van Mick. Want de ‘echte kenners’ hadden toch reeds vastgesteld dat Mick geen échte échte was? Ja oké, bij zijn debuut in de F4 pakte hij direct een zege voor het team van ome Frits (van Amersfoort). Die zege kwam echter met dank aan een reverse grid en markeerde tevens de enige zege die Mick dat seizoen haalde. Een jaar later ging het al een stukje beter, maar ook het eerste jaar in de F3 (vorig seizoen) viel niet mee: één podium en 12de in de eindrangschikking. Micks drie teamgenoten deden het stuk voor stuk beter (3de, 4de en 8ste).

Ook dit jaar leek het er lange tijd niet op dat Schumacher junior potten kon breken in de klasse. De gedoodverfde kampioen Dan Ticktum (eraf) stevende redelijk onbedreigd op ‘zijn’ titel af, totdat het seizoen zijn 15de race bereikte op Spa. Het was daar waar vader Michael ooit zijn debuut maakte plus een jaar later zijn eerste overwinning in de F1 pakte, dat Mick een doorbraak beleefde door zijn eerste F3-race te winnen. De zege markeerde het begin van een ongekende serie van podia en acht overwinningen, waarvan vijf achter elkaar.

De plotse purple patch van de jonge Schumacher deed de wenkbrauwen fronsen van rivaal Dan Ticktum, die op Instagram het volgende liet optekenen (inmiddels verwijderd):

However compared to the top two, no-one on this grid had a chance. Even their other teammates who are good drivers were nowhere compared to them. Interesting is how I would describe their pace and I am confident many people in the F3 paddock will agree. I’m not a sore loser. Neither am I salty. I have a huge respect for Mick who has dealt with a lot in the past few years. I am simply suggesting that it seems to have come from nowhere? I never said it was illegal. I appreciate I have lessons to learn still. I’m not denying that. You don’t know the real story because you are not at the track looking at everyone’s data. So I’m afraid I have to tell you that your opinion is invalid under these circumstances. Unfortunately however I am fighting a losing battle as my last name is not Schumacher.

Zo te lezen is Dan dus zowel een sore loser als salty, maar dat wil natuurlijk niet per se zeggen dat hij geen gelijk heeft. Verhaallijnen zijn belangrijk voor de sport en sommige ‘namen’ kunnen zich soms wat meer veroorloven dan anderen. Zo is het altijd al geweest in de racewereld. Het is belangrijk voor iedereen dat Ferrari lekker meedoet in de F1 en het is misschien ook wel belangrijk voor de sport in het algemeen als Mick in de voetstappen van zijn pa kan treden.

Ticktum kreeg overigens direct een veeg uit de pan van Red Bulls honcho’s, die (net als Dan zelf) weten dat dit soort speculaties naar buiten brengen niemand wat verder brengt. Tenzij je natuurlijk bewijs hebt. We zijn alvast benieuwd hoe Mick het een stapje hoger vergaat. Verstappen tegen Schumacher in seizoen 2020? Yes please…