De 5 best verkochte merken van 2018

De winner takes it all.

Je verwacht het niet, maar Volkswagen werd voor de veertiende maal op rij(!) het bestverkochte merk in ons land. De afstand tot nummer twee (Renault) is vergeleken met 2017 aanzienlijk vergroot. De totale verkoop van Renault nam dan ook af, met ongeveer 2.000 stuks. Op de derde en vierde plek zien we wederom Opel en Peugeot, maar op de vijfde plek is een nieuwe binnenkomer. In plaats van Toyota staat nu Kia op de vijfde positie, volgens de cijfers van AUMACON.

De bestverkochte merken in 2018 waren:

1. Volkswagen: 50.190 stuks (marktaandeel 11,3 procent)

2. Renault: 38.447 (8,7 procent)

3. Opel: 36.419 (8,2 procent)

4. Peugeot: 31.688 (7,1 procent)

5. Kia: 26.340 (5,9 procent)

Het bestverkochte model was vorig jaar de Volkswagen Polo. In 2017 was het de Renault Clio, het jaar daarvoor de Volkswagen Golf.

In 2018 zijn er 7,1 procent meer nieuwe personenauto’s verkocht, het gaat om 443.812 stuks.

Wil je de statistieken van voorgaande jaren bekijken? Klik er maar op! 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017.