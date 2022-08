WEY Yuanmeng PHEV kan 195 km elektrisch

Dat is indrukwekkend. Maar het leukste aan de WEY Yuanmeng is natuurlijk dat uiterlijk!

Retro-auto’s kunnen enorm gaaf zijn. De lijn tussen geslaagd en een flop liggen dicht bij elkaar. De Chrysler PT Cruiser was briljant: een handige familieauto die eruit zag als en jaren ’40 Hot Rod. Daarbij kostte die auto bijna niets, logisch dus dat het een hit werd.

De WEY Yuanmeng Hybrid is een soortgelijke auto. Het apparaat gaat terug naar de jaren ’50 en doet wel een beetje denken aan de PT Cruiser qua concept. Waar de Mini, Beetle en 500 overduidelijk een re-interpretatie zijn van een specifiek model, is de WEY Yuanmeng Hybrid meer een verzameling van diverse auto’s uit de jaren ’50.

WEY Yuanmeng

Qua sfeer doet het ook een beetje denken aan de creaties van Mitsuoka. Dat wil zeggen heerlijk over de top retro. De basis van de WEY Yuanmeng Hybrid is de ORA Cat. Dat is een soort vijfdeurs hommage aan de VW Kever.

Er is veel, heel veel gebruik gemaakt van chroom. Denk aan de grille, deurstrips, raamlijsten, wieldoppen en zelfs de bumpers. De enorme wielkasten geven de auto een heerlijk bejaarde vibe. Het apparaat is 4,83 meter lang, 1,99 meter breed en 1,72 meter hoog. De wielbasis is een meer dan vorstelijke 2,91 meter. Qua afmetingen is dat even lang als een 3 Serie GT, om even een idee te geven. Nog best een redelijk grote auto dus.

520 Nm!

Er zijn nog niet veel technische gegevens beschikbaar. Wel weten wat voor motor er in het vooronder ligt: een 1.5 liter viercilinder turbo en een elektromotor ernaast. De transmissie van de WEY Yuanmeng is een negentraps automaat. Het systeemvermogen is 238 pk en het systeemkoppel bedraagt een vorstelijke 520 Nm. Er zit voor een PHEV een heel groot accupakket in. Op een volle batterij moet je namelijk 195 km kunnen rijden.

Verdere informatie ontbreekt nog, maar hopelijk doen ze binnenkort meer info uit de doeken. Exportplannen zijn er vooralsnog niet, maar hoe cool zou het zijn om zo’n auto te rijden? Desnoods maken ze de WEY Yuanmeng geheel elektrisch. Toch veel leuker dan de zoveelste Model 3-ripoff?

Via: CarNewsChina