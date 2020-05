Ferrari: onze eerste elektrische auto moet écht bijzonder zijn

Een Ferrari zonder verbrandingsmotor? De Italianen denken er over na, maar zeggen wel dat zo’n elektrische Ferrari echt bijzonder moet zijn.

Ferrari en de elektrische auto. Voor sommige liefhebbers is het echt not done. Een échte Ferrari hoort immers een V8 te hebben, of zelfs een V12. Bij een elektrische auto mis je toch wel een stukje van die ervaring, onmisbaar volgens bepaalde Ferrari-fans. Deze patenttekeningen van een elektrische Ferrari waren voor deze fans dan ook niet bijzonder goed nieuws.

Voor deze fans heeft Autocar nog meer slecht nieuws. Want Ferrari speelt nog steeds met het idee van een EV. Maar die elektrische Ferrari moet dan wel echt bijzonder zijn, aldus commercieel topman Enrico Galliera. De Italianen willen namelijk geen elektrische Ferrari maken, zodat ze een elektrische Ferrari hebben gemaakt. Niet zomaar een EV dus, maar iets speciaals. De technologie moet nieuw zijn, vooruitstrevend. De technologie moet ‘bij Ferrari passen’.

Met andere woorden, de fabrikant zou nu geen elektrische auto willen maken. Eerder zei CEO Louis Camilleri al dat elektrische auto’s van nu te zwaar zijn, voornamelijk door de accu’s. Galliera zegt nu iets vergelijkbaars en herhaalt dat de accu’s ook in de komende vijf jaren niet zullen voldoen aan wat Ferrari voor ogen heeft. Ze vullen zich ook niet onder druk gezet door nieuwe concurrenten als Pininfarina.

Dus over vijf jaar krijgen we weer een Ferrari? Galliera kon dat niet bevestigen noch ontkennen. Pas als de technologie rijp is, wil Ferrari er iets mee gaan doen. Of dat nou over vijf jaar is, of pas later. Overigens staan de klanten wel open voor elektrificering, aldus Galliera. SF90-bezitters zouden de EV-modus geweldig vinden, om zo ’s ochtends geruisloos weg te kunnen rijden om later als ze op de weg zijn de motor te kunnen starten. Geruisloos wegrijden is natuurlijk wel handig, maar het motorgeluid is wel een vrij cruciaal onderdeel van de ervaring van een Ferrari. Dat geeft Galliera ook toe. “We werken er hard aan, maar ik ga nog niet zeggen of we daar een oplossing voor hebben. Maar als Ferrari met een oplossing komt, dan beloof ik je dat die elegant zal zijn.”