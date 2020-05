Zeven weken geen CBR kost Nederland miljoenen euro’s

Naast heel wat ergernis onder jonge petrolheads die dolgraag dat roze pasje wilde halen, kost het sluiten van het CBR de belastingbetaler ook miljoenen euro’s.

Stel je voor, je bent al maanden, zo niet jaren aan het lessen, alles om dat roze pasje te halen. Dankzij onze aankoopadviezen heb je de ideale auto al een tijdje op het oog, nu nog wachten tot je van het CBR in je eentje in mag stappen. Maar toen kwam ineens die coronacrisis, ging het CBR dicht en zat er niks anders op dan digitaal te rijden op de console of pc van jouw keuze.

Mocht dit verhaal van jou op toepassing zijn: je bent niet de enige. In de zeven weken dat het CBR dicht was, zijn er driehonderdduizend examens die de organisatie heeft moeten uitstellen. Dat zegt algemeen directeur Alexander Pechtold tegen de BNR Nationale Autoshow. Het gaat hierbij om zowel theorie- als praktijkexamens. Sinds deze week zijn de eerste examens weer begonnen. Maandag konden de motoren en brommen weer praktijkexamens afnemen, sinds woensdag kunnen de theorie-examens ook weer. Aankomende maandag is de grote dag, dan gaan de praktijkexamens voor auto’s ook weer door.

Aan het begin van de aflevering maakt Pechtold echter een opvallende uitspraak. Het zeven weken stilstaan van het CBR, kost de samenleving namelijk maar liefst 35 miljoen euro. Ofwel drie miljoen per week, aldus Pechtold. Wie de basisschool heeft afgemaakt zal inderdaad concluderen dat 3×7 geen 35 is, maar volgens de voormalige fractievoorzitter van de D66 komt er ‘nog wat bij’. Wat er precies bij is gekomen is niet duidelijk, al verzekerde hij dat hij niet een nieuwe auto heeft gekocht op kosten van het CBR.

Maar gaat alles dan weer zoals het oude? Nee. Neem de theorielocaties. Normaal kunnen daar 25 mensen tegelijk op examen, maar daar zou het RIVM niet helemaal blij mee zijn. Daarom wordt dat aantal gehalveerd. Ook de praktijkexamens verlopen iets anders: zowel examinator als leerling krijgen de beschikking over mondkapjes. Er wordt ook nagedacht over een scherm in de auto. Al moet deze wel flexibel zijn, uiteraard. De examinator moet nog wel voor een noodgreep het stuur kunnen vastgrijpen, zonder daarbij door een scherm te hoeven slaan.

Een laatste, opvallende statement van Pechtold: de kwaliteit van het CBR moet eind dit jaar flink verbeterd zijn. De laatste tijd is CBR niet per se goed in het nieuws geweest, neem de medische keuringen van met name ouderen waarmee de organisatie flink achterloopt. Dat moet dit jaar klaar zijn, dat mensen straks niet meer kunnen zeggen ‘Ah, daar heb je het CBR weer’. Berichten als deze hoeven we met de kerst als het goed is dus niet meer te tikken.

