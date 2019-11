Leclerc: “Wat Max Verstappen zegt, is een grap”

Hoppa, de Monegask bijt van zich af.

We moeten natuurlijk harstikke blij zijn met een volksheld als Max Verstappen. Niet alleen omdat hij zeer getalenteerd is en al veel gepresteerd heeft, maar ook vanwege zijn uitspraken.

Zoals bij veel sporten zien we ook in de Formule 1 veel ‘sprekende poppen’, die eigenlijk niet echt iets te melden hebben. Maar ja, je moet het team en de sponsors tevreden houden en een grote mond zorgt meestal alleen maar voor problemen. Daarbij worden die sporters dusdanig getraind door de PR-afdeling dat er weinig te melden valt. Gelukkig hebben we coureurs als Ricciardo en Raikkonen die af en toe leuk uit de hoek kunnen komen.

En Verstappen natuurlijk. Gisteren werd Verstappen (door Ziggo) gevraagd naar de ontbrekende snelheid van Ferrari, waarop hij antwoordde “Dat krijg je als stopt met vals spelen!”. Hilarisch natuurlijk, maar het schoot bij Charles Leclerc in het verkeerde keelgat. Aan de Spaanse publicatie Marca liet Leclerc weten not amused te zijn met de uitspraken van de Nederlander. Het artikel was uiteraard heel erg zuur, want sinds Verstappen en Marca-lieveling Sainz met elkaar in de clinch lagen, is de krant sceptisch over Verstappen. Alle ruimte voor Leclerc dus om een ouderwetse veeg uit de pan te geven:

Wat Max zegt is een grap. Hij heeft echt geen idee. Wij bij Ferrari weten precies wat we doen. Ik weet niet waarom hij zo praat. Hij weet niets van ons.

Leclerc eindigde op de vierde plaats én scoorde een extra punt voor de snelste ronde. Dat klinkt nog niet eens zo verkeerd, maar de achterstand op de Red Bull van Ferrari was bijna een minuut. Het verschil in snelheid was stuitend, want vóór de ‘reprimande’ van de FIA was Ferrari aanzienlijk sneller. Toch zegt Ferarri van niets te weten. Sterker nog, Ferrari teambaas Mattia Binotto is niet boos, maar nog erger: teleurgesteld.

Ik hoorde de opmerkingen aan het einde van de race. Die verwijten stellen mij zeer teleur. Dit soort verwijten zijn niet goed voor de sport. Men moet voorzichtiger zijn met wat men zegt.

Waarvan akte.