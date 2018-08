Ferrari overweegt de targa terug te brengen

Wat gaat dit opleveren?

De laatste moderne middenmotor modellen van Ferrari hebben -helaas- geen targa-variant. Tegenwoordig mag je kiezen uit een coupé of een Spider. De laatste Ferrari in deze categorie was de F355 GTS en dan hebben we het over een sportauto uit de jaren negentig. Dat doet Porsche toch beter met de 911.

Er is licht aan het einde van de tunnel. Ferrari heeft namelijk bij het Europese patentkantoor een aanvraag gedaan voor een targa. Het patent, die in handen is van AutoGuide, toont een Ferrari F430 met een targa-constructie. Nu kan deze aanvraag ontelbaar betekenissen hebben. Overweegt Ferrari een nieuw targa-model? Is het patent voor een one-off voor een klant? Vragen waar we dit moment geen antwoord op hebben.

Met de LaFerrari hebben de Italianen recent laten zien dat ze het idee van een targa zeker niet vergeten zijn. Nu nog het concept naar een ‘betaalbaar’ model brengen. De 488 GTB, de 488 Spider en de 488 GTS als targa. Yes please!