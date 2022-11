Nieuwe Opel Astra Electric komt met een keurig bereik

De nieuwe Opel Astra Electric komt binnenkort op de markt en heeft een nette 416 kilometer bereik.

De Duitse autofabrikant Opel heeft de elektrische versie van zijn Astra geïntroduceerd. Hij is verkrijgbaar in de carrosserievarianten hatchback en wagon. De auto is iets efficiënter dan het equivalente Peugeot-model, terwijl het extra koppel heeft. Hij wordt aangedreven door een enkele motor dat er voor zorgt dat je er maximaal 416 kilometer mee kan rijden.

Opel Astra Electric

Tegenwoordig kijken we gelijk naar het bereik als we een elektrische auto onder ogen krijgen. Design, snelheid, interieur? Razend interessant ja, maar het bereik is toch wel het belangrijkst. Daarom is de Opel Astra Electric cruciaal voor het merk. In 2030 zal het merk in Europa alleen maar elektrische voertuigen maken, de Astra moet daaraan bijdragen.

De Astra is mechanisch verwant aan de Franse evenknie: de Peugeot E-308. Deze is er al sinds september. De Astra levert 156 pk (115 kilowatt), maar het koppel is verrassend genoeg met 10 Newtonmeter gestegen tot 270 Nm. Opmerkelijk is dat de elektrische varianten zo goed als hetzelfde eruit zien als hun tegenhangers op diesel of benzine. Of dat iets goed is, is om aan jou te bepalen.

Wat wel goed is, in onze ogen dan, is dat het tweetal een lekkere 170 kilometer per uur kan rijden. Harder dan de meeste EV’s. Je kunt wel minder vervoeren, dit komt door de accu’s die wat meer ruimte in beslag nemen. De Astra kan 516 liter herbergen en 1.553 liter als je achterstoelen neerklapt.

Waar zit het verschil?

Eigenlijk gaat het veelal om de vraag of je een Duitse of Franse auto zou willen hebben. De techniek is hetzelfde, de looks wat anders. Maar nu is er ook een verschil in het bereik. De Opel Astra Electric komt namelijk wat verder. Als de Peugeot en de Opel helemaal vol zijn geladen, dan komt de Fransman 400 kilometer ver. De Duitser gaat nog 16 kilometer verder. Dat is toch zeker twee keer naar de supermarkt heen en weer rijden!

De twee auto’s delen echter wel hetzelfde accupakket van 54 kWh. Toch weet de Opel er meer bereik uit te persen. Is je accu helemaal op? Dan duurt het ongeveer een half uur om hem tot 80% op te laden met een 100 kW-snellader.

De auto komt in het voorjaar naar ons land toe. Reken op een prijs van om en nabij de 35.000,- euro. Met wat opties wellicht nog wel meer. Wel elektrisch, dat dan weer wel.