Vernieuwde Suzuki Swace nu veel sneller naar 100

De vernieuwde Suzuki Swace is optisch gezien aangepast!

Over 15 jaar komen we er waarschijnlijk eentje tegen op Marktplaats. Dat we dan terug denken aan de tijd dat je een Suzuki Swace nieuw kon bestellen. Een beetje zoals een Seat Exeo of Cadillac BLS is deze auto natuurlijk niet wat er op de badges staat. Deze Giant Suzuki is natuurlijk gewoon een Toyota Corolla Touring Sports Hybrid.

Die Corolla is onlangs vernieuwd, dus nu is het tijd voor de vernieuwde Suzuki Swace! En zijn er grote wijzigingen? Ja en nee. Op het eerste gezicht moesten we eventjes goed kijken wat er nieuw aan is, net als bij de Toyota Corolla-facelift uiteraard.

Wat is er anders?

De uiterlijke wijzigingen van de vernieuwde Suzuki Swace zijn niet wereldschokkend. Dat vond Suzuki ook niet, want het lijkt erop dat ze de originele persplaten hebben gepakt van het pre-facelift model en deze middels photoshop hebben aangepast.

Uiteraard beschuldigen we ze nergens van verder, maar het is anders wel héél toevallig. Wat er anders is? Nieuwe LED-koplampen en chroomstripjes op de bumper.

Ook in het interieur zijn de veranderingen op photoshop-niveau. Er is een nieuw 7-inch groot digitaal instrumentarium en een nieuw 8 inch groot infotainmentsysteem. We zitten die inches erbij, want wil je meer inches, moet je naar Toyota gaan. Op de nieuwe Corolla kun je namelijk een 12,3 inch instrumentarium krijgen en een 10,5 inch groot infotainment scherm.

Techniek vernieuwde Suzuki Swace

Dan de techniek, want daar veranderde er meer. De hybride-aandrijflijn heeft een paar pk’tjes gewonnen en levert nu 140 briesende paarden middels een 1.8 viercilinder en elektromotor. Dat was voorheen nog 122 pk. Daarmee kun je nu in 9,4 seconden naar de 100 km/u sprinten: dat is 1,7 seconden sneller dan voorheen. Echt een behoorlijke verbetering. De topsnelheid is alsnog 180 km/u (begrensd uiteraard).

Maar voor wie is de Suzuki Swace dan? Goede vraag! Er zijn natuurlijk nog gewoon mensen die een auto kopen in plaats van leasen. Om de drie jaar inruilen met 60.000 km en op naar de volgende. En stel, jij bent zo iemand die dat eigenlijk ook wel doet. En de Suzuki-dealer is dichter bij rijden dan de Toyota-dealer. Waarom niet? Qua auto heb je hetzelfde. En bij Suzuki-dealers zijn de verkopers altijd heel erg vriendelijk.

Als ze een chocoladecroissant eten bij de koffie, dan delen ze die met je. En als je in de middag komt, maak je kans op een lekkere bamischijf met curryketchup. Natuurlijk verzinnen wij die versnaperingen ter plekke, maar bij de Suzuki-dealer is men altijd heel erg vriendelijk. Dus mocht je zin hebben in een snack of vernieuwde Suzuki Swace, ga dan nu naar de Suzuki-dealer.

