Van deze dikke tank werden er 166 per seconde verkocht

Kijk, dat is nog eens een populair modelletje! 166 per seconde is niet verkeerd voor zo’n dikke tank, toch?

Het is wel grappig wat ment tegenwoordig een SUV noemt. Men linkt de naam aan allerlei crossovertjes c.q. hatchbacks die ietsje hoger op de poten staan. Heel erg leuk, maar het zijn natuurlijk geen echte SUV’s Sterker nog, vaak is de term crossover al vrij ver gezocht.

Bij deze dikke tank is dat minder het geval. Net als de Land Rover Defender en Mercedes-Benz G-Klasse laat de auto geen twijfel bestaan over de intenties: dit is een stoere kar voor mannen die een statement willen maken dat hun lid van het gewenste formaat is.

Dikke Tank 330

Het is niet alleen dat we dit een dikke tank noemen, dat doet de fabrikant ook. In dit geval is dat Great Wall Motors en het model in kwestie is de Tank 330. Net zoals de Volkswagen Passat Sedan van gisteren kwamen de foto’s online via het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie.

Om een idee te krijgen van de afmetingen, der Tank 330 is 4,72 meter lang, 197 meter breed en 1,96 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,75 meter. Het is dus niet eens zo’n heel erg grote auto. De BMI is wel heel erg hoog, want deze dikke tank doet zijn omschrijving eer aan met een gewicht van 2.480 kg.

166 orders per seconde

De motor is de ‘E30Z’, een 3.0 V6 met turbo die 360 pk levert en 500 Nm. Via een automaat worden deze krachten over gebracht aan alle vier de wielen, uiteraard.

Ze hoeven bij Great Wall niet bang te zijn dat er geen animo voor is. De auto is namelijk erg in trek. Alleen toen Great Wall aankondigde een dergelijke auto te bouwen en de mogelijkheid gaf om een exemplaar te bestellen, werden er al 1.000 orders geplaatst in de eerste 6 seconden.

Dat is meer dan 166 per seconde! Dat komt mede door de prijs, want in tegenstelling tot de genoemde G-wagon of Defender is de Tank 330 vrij betaalbaar: omgerekend zo’n 45.068 euro.

Nu kunnen die mensen precies zien hoe het model eruit komt te zien. In tijden dat alle stoere terreinwagens sneller, luxer en duurder worden is het goed om te zien dat er nog echt ruige terreinwagens zijn.

Via: Car News China