Flitspaal tegen auto’s die te veel geluid produceren in de maak

Een nieuw wapen tegen overlast.

Het stoer-doen-met-je-auto is een internationaal problemen. Niet alleen in Londen of in het centrum van Rotterdam zorgen auto’s en motoren voor overlast, ook in Zwitserland speelt het issue. In Rotterdam let de politie met een groepje agenten geregeld op automobilisten en motormuizen die tof doen en schrijven zo handmatig een bekeuring uit van enkele honderden euro’s. In Zwitserland willen ze het slimmer gaan aanpakken.

Het is de bedoeling dat er in Genève speciale flitscamera’s worden geïnstalleerd. De camera’s meten niet de snelheid, maar de geluidsvolume van een auto. Constateert de camera dat het geluid buiten proporties is, dan kan de automobilist of motorrijder een boete thuis verwachten. De maatregel moet niet alleen de overlast tegengaan, het is tevens een actie voor een schoner milieu. Het onnodig lawaai maken gaat immers gepaard met intrappen van het gaspedaal.

Zo’n camera zal eerst ontwikkeld moeten worden. Het duurt dus nog wel enkele jaren voordat Genève bezaait is met geluidscamera’s. Hoe het systeem in de praktijk werkt is nog maar afwachten. Een auto als een Ferrari 360 Challenge Stradale maakt af-fabriek al een enorme bak herrie muziek. Knappe camera die voorbij passerende supercars kan onderscheiden van Golf GTI’s met knetterende uitlaten. (via AD)

Fotocredit: Politie Rotterdam op Twitter