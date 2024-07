Nieuwe BMW M135 met M Performance spul beter te pruimen?

Een beetje M Performance aankleding op de nieuwe BMW M135 kan geen kwaad.

Inmiddels is het aanbieden van M Performance spullen een traditie bij BMW. Of de auto’s er nou daadwerkelijk van opknappen is een tweede. Laten we het zo zeggen. Hier en daar een frutseltje kan geen kwaad. De complete catalogus op de auto plakken is weer het andere uiterste.

Om te laten zien wat zoal mogelijk is moet je natuurlijk wel als BMW zijnde. Dan is het uiteindelijk aan de klant om de catalogus erbij te pakken en te zeggen dit wel en dit niet. Als voorbeeldkandidaat hebben we hier de gloednieuwe BMW M135. De heetste 1 Serie van de vierde generatie beschikt over vierwielaandrijving en een tweeliter turbomotor met 300 paarden.

BMW M135 M Performance

Van zichzelf is het een prima hot hatch om naar te gluren, met M Performance goodies kun je de boel verder opleuken. BMW hoopt natuurlijk dat je bij ze shopt. Met de M Performance catalogus zijn ze in elk geval sneller dan de aftermarket partijen. Die komen pas met onderdelen als de auto daadwerkelijk op de markt is gelanceerd.

Wat is er allemaal anders aan deze BMW M135 met M Performance onderdelen? We zien onder andere een sticker op de zijkant, canards, zijskirts, een voorspoiler, een haaienantenne en een grotere achterspoiler.

Het blijft niet bij uiterlijke wijzigingen. In het interieur gaat de BMW M135 met M Performance goodies verder. Je kunt onder andere de armsteun in het alcantara bestellen, uiteraard voorzien van de M-kleuren.

De F70 generatie BMW 1 Serie is vanaf oktober verkrijgbaar. Tot de levering kun je nog een paar maanden bedenken welke M Performance meuk je wil hebben, of niet.

Fotocredit: Sebastian Haberkorn / haberkornphotography via Instagram