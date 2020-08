‘Ferrari toont binnen paar dagen een F40-tribuut supercar’

Neem het met een korrel zout, maar volgens een nieuw gerucht werkt Ferrari aan een F40-tribuut.

Als je gedurende je leven hard werkt – of in de juiste familie wordt geboren – zou je zomaar eens een nieuwe Ferrari kunnen kopen. Dan mag je urenlang rondstruinen door je lokale dealer en kijken welke Italiaanse bolide het beste bij je past. Werk je echter nog een stuk door, dan zou jij zomaar eens tegen Ferrari kunnen zeggen wat zij voor jou moeten maken. Een Ferrari Special Project, dus.

Neem deze Ferrari P80/C als (extreem) voorbeeld. Een Ferrari 488 GT3-raceauto, maar dan met een nieuw koolstofvezel koetswerk en een langere wielbasis. Een bijzonder speciaaltje, weggelegd voor alleen de elite van deze wereld. Andere speciaaltjes hebben we verzameld in dit handig overzicht.

Rijke stinkerds blijf je in deze wereld altijd houden, het is dan ook niet gek dat Ferrari blijft werken aan deze speciale projecten. Naar verluidt werken de Italianen nu echter aan een wel heel speciaal project. TheSupercarBlog schrijft namelijk dat Ferrari werkt aan een F40-tribuut. Het zou om een one-off gaan, die ze de SP42 zouden noemen.

De bolide krijgt ‘waarschijnlijk’ een twinturbo-V8, al zeggen de bronnen niks over welke krachtbron en hoeveel pk. Dit zou uiteraard historisch verantwoord zijn, gezien de twinturbo-V8 van de F40. Over het interieur van de SP42 is al helemaal niks bekend, het is dan ook niet duidelijk of deze net zo track focused gaat zijn als de F40, of toch wat creature comforts gaat krijgen.

Of Ferrari daadwerkelijk werkt aan een F40-tribuut? Dat is natuurlijk de vraag. Enerzijds blijft het een gerucht. Tegelijkertijd is TheSupercarBlog in het verleden wel betrouwbaar gebleken, zo vertelden ze eerder over de Sián Roadster. Volgens de site zou Ferrari binnen ‘enkele dagen’ een eerste bericht naar buiten brengen over de speciale supercar, gelukkig hoeven we dus niet zo heel lang te wachten om er achter te komen of het klopt of niet.

Foto: Ferrari F40 van @LaCarPhotography1, via Autojunk.nl.