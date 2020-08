12 maal een praktisch cadeau voor de petrolhead

12 maal een praktisch cadeau van autofabrikanten voor de petrolheads. Dat is attent!

Van de week bereikte het heugelijke nieuws ons dat BMW het ein-de-lijk gaat doen. Nee, niet de neus van de 4 Serie aanpassen. Die vinden ze kennelijk zelf wel mooi. Als een soort doekje voor het bloeden komt er een BMW M3 Touring. Dat is heel erg bijzonder, want lange tijd heeft BMW volgehouden dat een M3 Touring geen optie was en er niet zou komen.

Waarschijnlijk raakten ze toch geïnspireerd door de verkoopcijfers van Audi, dat erg succesvol is met de RS4 en RS6 stationwagon. In een tijd waar alles een SUV is, zijn er nu geluiden die sterk genoeg zijn dat fabrikanten het toch weer gaan proberen. Maar het is zeker geen garantie voor commercieel succes. Wel weet je dat je geregeld met je product de media haalt, want wat is er leuker dan wegdromen bij de gedachte van een dikke en snelle stationwagon? Precies!

Daarom ter lering en vermaak een lijstje met die paar keren dat een fabrikant extra veel aandacht besteedde aan een snelle stationwagon. Sommige stonden in dit overzicht van de gaafste stationwagons of dit overzicht van 13 gave powerstations. Maar het gaat nu om modellen die aanvankelijk niet op de prijslijst stonden, maar later wel werden toegevoegd. Of ‘wagons waarvan er maar een handjevol zijn gemaakt. Kortom, de praktische cadeautjes van fabrikanten voor de petrolhead!

Subaru Legacy Touring Wagon STI (BC)

1991

We beginnen met de praktische cadeautjes in Japan. We zeggen altijd dat Audi dit stuk van de markt ontdekt heeft, maar dat is niet helemaal correct. In de jaren ’80 waren er Volvo Turbo stationwagons, alhoewel dat voornamelijk pakezels waren die iets harder gingen. Misschien dat dit wel de eerste was, de Subaru Legacy Touring Wagon STI. Deze was gebaseerd op de al niet kinderachtige GT Turbo, maar was voorzien van BBS wielen, Nardi stuurwiel en een turbo die harder zijn best deed. De Legacy Touring Wagon STI is heel eventjes geleverd, maar plaveide wel de weg voor de Touring Wagon GT-B, die in Japan een complete rage van snelle stationwagons zou opleveren. Van deze STI zijn er zo’n 400 gebouwd, nog voordat de T-5 R en RS2 een dingetje waren.

BMW M5 (E34)

1992

De BMW M5 was aanvankelijk alleen leverbaar als sedan. De reden was vrij simpel, de E28 was er alleen maar als sedan. Sterker nog, de 5 Serie (E34) was er in eerste instantie ook alleen maar als sedan. Pas begin 1992 werd de Touring aan het gamma toegevoegd. In de herfst van dat jaar komt dan de M5 Touring. De ingrediënten zijn briljant: een 3.8 liter grote zes-in-lijn met 340 pk, achterwielaandrijving en sperdifferentieel. Ondanks dat al deze ingrediënten typisch BMW zijn, ontbreekt er een zeer belangrijk BMW ingrediënt, de Hofmeisterknik.

Subaru Impreza Sports Wagon STI (GF8B58D)

1994

Ondanks dat Subaru in de jaren ’90 een nieuwe niche had ontdekt, werd dit alleen toegepast op de grotere Legacy’s. De Legacy GT-B Touring Wagon zorgde voor een enorme opschudding, waardoor elke Japanse fabrikant behalve Suzuki en Daihatsu met een concurrent kwam voor de Legacy. Van de Impreza was er een stationwagon-esque versie (de Plus, Sportswagon in Japan) en die kon je altijd als WRX of GT Turbo krijgen. Zo af en toe werden er in beperkte oplages ook STI varianten van de Sports Wagon gemaakt. De eerste kwam in 1994, de WRX STI Wagon met 272 pk.

Audi RS2 Avant (8C/B4)

1994

Misschien wel de meest illustere snelle stationwagon. Sterker nog, er was niet eens een sedan of coupé-versie, terwijl die ‘ie er wel waren voor de ‘gewone’ 80. Dat was een wens van Porsche. Een stationwagon stond het verst van de 968 en 911, zodat Porsche geen concurrentie had van de RS2. Het was ook niet een concurrent, maar een ideale aanvulling. De RS2 was gebaseerd op de S2, maar dan met een grotere turbo, strakker onderstel en diverse onderdelen uit Porsche magazijnen: de wielen, remmen, clignoteurs en spiegels waren afkomstig van de Porsche 968.

Volvo 850 T-5R Estate

1995

In principe moeten we de Volvo 850 R overslaan. Volvo leverde de modellen in sedan en Estate-vorm naast elkaar. Maar toch moeten we ‘m benoemen in het lijstje. Want de 850 T-5 R is het perfecte bewijs hoe je van een relatief belegen automerk het roer kunt omdraaien dankzij één model. Vergeet niet dat als merk Volvo saaier was dan alle F1 races op Barcelona bij elkaar. Ook het feit dat er mee geracet werd (Jan Lammers!), droeg bij aan de feestvreugde. In één klap waren stationwagons cool en was Volvo een hip merk.

Nissan Stagea 260RS Autech Version (E-WGNC34)

1997

De Nissan Skyline is een relatief saaie, semi-sportieve en luxe sedan. Zie het als een soort BMW 3 Serie, maar dan Japans: zescilinder, achterwielaandrijving en precies het juiste formaat. Op basis van de Skylines had Nissan de Stagea, een stationwagon met enorme laadruimte die Volvo-esque overkwam. De Stagea was leverbaar met dezelfde aandrijflijnen als de Skyline en Skyline GT. De leukste waren de versies met een Skyline GT-R motor. Jazeker, je kon de Stagea krijgen met de RB26DETT zes-in-lijn biturbo, maar dan moest je wel kiezen voor de ‘260RS‘.

Mercedes C55 AMG Combi (S202)

2000

Mercedes maakt natuurlijk al langer stationwagons. Het ’T-modell’ was er echter nog niet van de 190 (W201). Pas vanaf de (W202) levert Mercedes een ‘wagon en waren er van beiden AMG-modellen: de C36 AMG (zes-in-lijn) en C43 AMG (V8). Rond de jaarwisseling maakte AMG een heel kleine serie van de ‘C55’ AMG, waarvan ook een handjevol stationwagons. De C55 had de 5.4 liter V8 uit de E55 onder de kap. Deze motor leverde minimaal 354 pk en 510 Nm. Zie het als een voorloper van de latere C63, alleen dan veel minder opvallend en veel cooler. Overigens waren ze bijzonder duur, de 50 exemplaren die in Affelterback met de hand werden gebouwd waren prijziger dan een E55 AMG.

Audi RS6 Avant Plus (4B/C5)

2004

De RS6 was het eerste model dat leverbaar was als sedan, of limousine, zoals de Duitsers zeggen. Qua verkopen was de stationwagon vele malen populairder dan de sedan. Natuurlijk was de M5 (E39) toen de ultieme sedan. Aan het einde van de loopbaan besloot Audi Sport (toen nog quattro GmbH) de RS6 nog even iets scherper te maken. De door Cosworth-getunede motor kon 480 pk makkelijk leveren. De RS6 Plus Avant was extra leuk, omdat deze er wat minder opvallend uitzag dankzij donkergrijze raamlijsten. Alsof je een A6 1.8T met sportuitlaten had. Er zijn er 999 stuks van gebouwd.

Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GT Wagon

2006

Dit praktische cadeau van Mitsubishi aan de Petrolhead zien we wel vaker bij een lijstje voorbij komen. Logisch, want het is een beetje een apart apparaat, deze Lancer Evo. Er zijn tien generaties van de Lancer Evo geweest en alleen de IX was in beperkte oplage leverbaar als stationwagon. Er waren twee uitvoeringen: een GT en een GT MR. Dit betekent dat je géén GSR of RS had. Dus geen Active Yaw Control, volgens de ingenieurs was dat ook niet nodig, want met het gewicht kon je de kont al beter ‘zetten’.

BMW M5 (E61)

2007

Ook hier duurde het even voordat BMW het toch aandurfde met een praktisch cadeau voor de viriele zakenman. Van de E39 M5 kwam er namelijk geen stationwagon en ook van de E6X M5 was er aanvankelijk geen stationwagon. Pas na de facelift dacht BMW: laten we petrolheads geven wat ze willen. Uiteindelijk waren er zo’n 1.000 mensen die ook daadwerkelijk geinteresseerd waren. Interessant: zo moeilijk als BMW M5 Tourings, verkocht, zo moeilijk verkocht Audi RS6 sedans. De M5 Touring is alleen in Europa leverbaar geweest, dus een handbak is er nooit geweest, enkel en alleen de SMG-transmissie.

Cadillac CTS-V Wagon

2008

Ondanks dat het een Duitse uitvinding lijkt te zijn, is de ultieme petrolhead stationwagon gebouwd door een merk dat je het minst ermee zou associeren. Cadillac maakte tot voor kort nog typische Cadillacs: grote, lome V8 met voorwielaandrijving. Geweldige auto’s voor Joodse oma’s om mee door Boca te cruisen. De CTS-V Wagon had een 6.2 liter V8 met compressor, in de basis de motor uit de Corvette ZR-1. Deze dreef de achterwielen aan via een handbak! Daarnaast bleek de CTS-V uitstekend te sturen, de auto was sneller dan de toenmalige M5 op de Nordschleife. Het is het ultieme praktische cadeau voor de petrolhead, maar hij bleek ook zeer impopulair. De reden was simpel: in de VS wil men geen stationwagons en in Europa zijn Amerikaanse auto’s een lastige business case.

Jaguar XF-RS Wagon (X250)

2010

Misschien wel het grootste statement dat Jaguar kon maken dat zij om de petrolhead geven. De XF RS was een rijdend praktisch cadeau, een rollende hoedtik. Dat een stationwagon in dit segment belangrijk is, tonen de premium Duitse merken aan. Jaguar had goed gekeken en zag dat de meeste stationwagons in dit segment relatief eenvoudige diesels waren. Om het aanbod overzichtelijk te houde, werd de XF Wagon alleen geleverd met 2.2 of 3.0 dieselmotoren. Ook opvallend, de XF wagon kwam pas ná de facelift. Maar het meest opvallend was de XF-RS. De ultieme uitvoering. De XF-R was er alleen als sedan, maar voor de XF-RS werd een uitzondering gemaakt. De 5.0 supercharged vuurde alle pk’s (550 stuks) en koppels (650 stuks) af op de achterwielen. Heerlijk.

BMW M3 Touring

2022

Wellicht onder druk van enorm veel reageerders op het internet en een handjevol youtubers, gaat BMW toch overstag. Voor het eerst komt er een BMW M3 Touring. Dit is bijzonder groot nieuws, want BMW heeft altijd heel erg zijn best gedaan om uit te leggen dat de M3 rijeigenschappen niet over te brengen waren op een Touring. Met een showroom vol 2.5 ton SUV’s met een M-badge is dat natuurlijk niet te verkopen. Nu een automaat en vierwielaandrijving een dingetje gaat worden, is een stationwagon juist een goede optie. Het enige nadeel aan dit praktische cadeau van BMW: die varkensneus zit er nog op. Je kan niet alles hebben.