‘Volgende Mercedes S63 krijgt meer dan 800 pk’

Helemaal officieel is de informatie nog niet, toch lijkt het er op dat de volgende Mercedes S63 ruim 800 pk krijgt.

Met 612 pk, 900 Nm aan koppel en een nul-naar-honderd-tijd van 3,5 seconden is de huidige Mercedes-AMG S63 alles behalve langzaam. Maar toch heb je altijd mensen die hunkeren naar meer. Voor zulk soort mensen heeft het Britse CAR Magazine goed nieuws. Ze weten namelijk te melden dat de volgende S-Klasse echt bizar veel pk gaat krijgen.

Dit tijdschrift mocht namelijk al een stukje meerijden in de nieuwe S-Klasse. Ze reden nog niet in het absolute topmodel, maar in een zwarte S500. Deze is – net als alle nieuwe S-Klasse’s – geëlektrificeerd. Onder de motorkap zit geen V8 zoals jaren geleden nog wel het geval was bij dit model, maar een zes-in-lijn. Inclusief elektrohulp produceert deze in de nieuwe W223 441 pk en 521 Nm. Daarmee is de 60 mph in 4,3 seconden gehaald.

Naast de S500, gaat Mercedes na de onthulling van 2 september nog een zes-in-lijn aanbieden met de S450, twee diesels (S350d en S400d) en een V8, de S580. Het lijkt er op dat het AMG-model pas later komt. Deze variant, de S63e, gaat zo te horen nogal bruut zijn. Over koppel wordt nog niet gesproken, wel zegt het tijdschrift dat er ‘meer dan’ 811 pk uit de motor moet komen. Dat betekent dat de S63e een dikke elektromotor krijgt die zo’n 200 pk produceert, tenzij ze meer power uit die V8 hebben weten te persen. Daarmee moet een nul-naar-zestig-tijd van ‘onder de 3,5 seconden’ mogelijk worden. De huidige S63 met een stuk minder dan 800 pk doet de sprint naar 100 km/u in 3,5 seconden. Het zou ons dan ook niks verbazen als die tijd eerder richting de 3 seconden gaat dan de 3,5.

In de rijtest gaat het tijdschrift ook in op het rijgedrag van de auto. Want ze hebben niet alleen de motor aangepakt, maar ook het onderstel. Vooral de draaiende achterwielen worden geroemd. In standaarduitvoering kan de W223 de achterwielen tot 4,5 graden draaien, maar optioneel kan dit 10 graden worden. Daarmee voelt de auto verrassend klein aan in langzamere bochten, ook al blijft het natuurlijk een grote bolide, zo claimt het blad. Op de snelweg zorgt dit systeem er juist weer voor dat de auto stabieler aanvoelt. Nieuw zijn draaiende achterwielen natuurlijk niet, maar volgens CAR Magazine werken ze in de W223 verrassend goed.

Meer lezen over de nieuwe Mercedes S-Klasse? Lees dan ons overzichtsartikel, waar we ook ingaan op de V12 die deze S-Klasse gaat krijgen.