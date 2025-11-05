Ferrari doet het als één van de weinige grote merken wél goed

Een pas op de plaats doen? Niet bij Ferrari, want het blijft feest in Maranello.

Terwijl de Duitse merken het merkbaar moeilijk hebben in deze economie, lachen ze in Italië heel hard. Om specifiek te zijn Ferrari, want bij de merken Alfa en Maserati valt er ook weinig te lachen hoor.

De Italiaanse sportwagenbouwer presenteerde deze week namelijk een ijzersterk derde kwartaal. Dat moeten we tegenwoordig bijzonder noemen in de autowereld, want zo lekker gaat het allemaal niet bij de andere merken.

In de drie maanden tot en met september steeg de omzet van Ferrari met 7,4% naar €1,77 miljard. De winst vóór rente, belastingen en afschrijvingen ging met 5% omhoog naar €670 miljoen. Beide cijfers lagen boven de verwachtingen van analisten. Dat is knap, zeker in een markt die momenteel allesbehalve voorspelbaar is.

De winst kwam vooral uit twee bronnen: duurdere auto’s en klanten die hun Ferrari graag nóg unieker maken. De zogenaamde Tailor Made-auto’s. Daar zit een enorme marge op en dat blijkt een goudmijn voor Ferrari. Want stel je voor dat je dezelfde kleur hebt als de Ferrari van de buurman. Dat kan natuurlijk niet.

Na de publicatie steeg het aandeel Ferrari in Milaan met ruim 4%, al staat het dit jaar nog altijd 15% in de min. De koersval eerder dit jaar kwam na een ietwat behoudende presentatie tijdens de Capital Markets Day, waar beleggers minder enthousiast reageerden op Ferrari’s langetermijnplannen. Toch lijkt de kwartaalupdate nu een welkome reality check: Ferrari doet het simpelweg beter dan bijna alle concurrenten.

De Amerikaanse markt blijft ongelofelijk belangrijk voor Ferrari, maar ook daar moest de fabrikant creatief zijn. Om de hogere invoertarieven van president Trump op te vangen, verhoogde Ferrari eerder dit jaar de prijzen van sommige modellen met 10%. Nu de tarieven zijn verlaagd van 27,5% naar 15%, daalt de prijsstijging naar 5%.

China blijft daarentegen een lastige markt: de verkopen in China, Hongkong en Taiwan daalden met 12% door nieuwe belastingregels op luxeproducten. Je ziet ook bij andere luxemerken een verminderde vraag.

Daarnaast kan ook Ferrari niet ontsnappen aan de elektrificatiedruk, al doet het merk dat op zijn eigen manier. Tijdens de recente investeerdersdag temperde het merk de verwachtingen: verbrandingsmotoren blijven voorlopig het hart van het gamma. De eerste volledig elektrische Ferrari, de Elettrica, komt pas volgend jaar.

Uitverkocht tot 2027

Ondanks alle onzekerheid is het orderboek van Ferrari volledig gevuld tot 2027. Dat geeft het merk een mate van stabiliteit waar andere autofabrikanten alleen van kunnen dromen.

En dat voor een merk dat peperdure luxe auto’s verkoopt aan mensen die toch al minstens één, twee of drie auto’s hebben. Dat doen ze toch heel sterk.