Ferrari van bekende eigenaar wordt alwéér geveild

Deze auto gaat van veiling naar veiling.

Je kunt zeggen wat je wil over Trump, maar hij is geen president die snel vergeten zal worden. Hij gaat niet de geschiedenisboeken in als Nobelprijswinnaar, waarschijnlijk wel als de man die de Amerikaanse rechtsstaat om zeep probeerde te helpen. De vraag is: wat gaat dit betekenen voor de waarde van zijn auto’s?

De afgelopen jaren zijn al meerdere van zijn auto’s op de markt verschenen, waaronder zijn Phantom en Diablo. Maar het is vooral Trump’s F430 die iedere keer opduikt. In 2017 werd de auto geveild, vervolgens in 2020 en begin dit jaar dook de auto opnieuw op. Binnenkort wordt de Ferrari wéér geveild.

Aan de auto zelf hoeven we niet al te veel woorden vuil te maken. Die kennen we inmiddels wel. Het is een standaard F430, uitgevoerd in Rosso Corsa met een lichtbruin interieur. Op dat gebied had Donald weinig fantasie.

Trump heeft sowieso weinig in deze auto gezeten, want in 2017 stond er nog maar 6.000 miles op de teller. In 2020 was dit opgelopen naar 6.900 miles, maar sindsdien is er niks meer bijgekomen. De auto wordt nu echt alleen nog maar gekocht als investeringsobject.

Toen de auto eerder dit jaar werd aangeboden, verwachtte veilingwebsite Rockstar een opbrengst van 750.000 tot 1 miljoen dollar. Dat leek ons nogal optimistisch, maar wat blijkt? De auto is uiteindelijk geveild voor 999.999 dollar.

Iemand heeft dus een miljoen dollar betaald voor deze F430, maar doet ‘m nu alweer weg. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat hij winst gaat maken, maar de vorige keer zaten we er ook naast. We gaan het zien. De auto zal in januari geveild worden door Mecum.