Ferrari voelt pijn en moet genoegen nemen met verkoopdip

De tijden van gouden bergen zijn ook bij Ferrari voorbij, aldus de cijfers over het derde kwartaal.

Jaar na jaar na jaar ging het voor de wind bij Ferrari. Ieder jaar weer verkocht de Italiaanse autofabrikant meer auto’s. Het ging zelfs zo goed dat de je de exclusiviteit van het merk in twijfel kon trekken. Het gaat te ver om Ferrari een volumemerk te noemen, maar de extra omzet met al die modellen vonden ze toch wel lekker in Maranello.

Aan al dat moois komt een einde. Vrijwel alle grote automerken voelen dat de economie is afgekoeld als het gaat om de verkopen. Ook Ferrari voelt die pijn. De grootste pijn in de kont komt van China. Net als andere luxemerken is de verkoop in het Aziatische land flink teruggevallen.

Ferrari in het derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2024 daalden de verkopen van Ferrari in China met maar liefst 29 procent. Dat heeft de Italiaanse autobouwer vandaag bekendgemaakt. In totaal verkocht Ferrari 3.383 auto’s in de eerste drie kwartalen van het jaar. Dat was 3.459 auto’s in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. En dat met een uitgebreider modellengamma. Van de 296 tot de SF90 en van de Roma tot de Purosangue.

Wel zag Ferrari de omzet stijgen met 6,5 procent tot 1,64 miljard euro. De winst kwam uit op 375 miljoen euro. Een stijging van 13 procent. In een toelichting zegt de Italiaanse autofabrikant dat bijvoorbeeld het Tailor Made programma bijdraagt aan de toenemende omzet. Mensen willen een nog persoonlijkere Ferrari en vinden het niet erg om daar flink extra voor te betalen.

Het derde kwartaal van 2024 stond voor Ferrari in het teken van leveringen van de SF90 XX, de Roma Spider en de 296 GTS. De 812 Competizione A nadert het einde van de cyclus. De opvolger staat met de 12Cilindri al klaar. Bovendien kan Ferrari een dikke omzet gaan draaien met de peperdure F80 in 2025.

Kortom, genoeg moois in het vooruitzicht voor het wereldberoemde automerk. Ondanks economische tegenslagen hoeft Ferrari weinig te vrezen.