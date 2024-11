Let op! Inbraakgolf in de regio Rotterdam

Blijf weg uit de buurt van Rotterdam, ik herhaal, blijf weg uit de buurt van Rotterdam!

Na weken waarin vandalen poogden om spiegels te jatten in Amsterdam is tegenhanger Rotterdam nu aan de beurt. En daar gaan de dieven nog wat stappen verder. In de regio Rijnmond worden massaal auto’s gestript. Niet alleen koplampen of spiegels worden gepikt, maar ook hele bumpers, radiatoren, motorkappen en zelfs batterijen worden uit de auto’s gevist. Niet onbetaalbaar spul van Porsche of BMW is het slachtoffer. Het zijn vaak Toyota’s, Peugeots of bestelbussen waar de autodieven op azen.

Een Peugeot-dealer doet zijn verhaal bij Rijnmond. Hij spreekt niet alleen van een inbraakgolf in de regio van Rotterdam, maar zelfs over meerdere golven. ‘Ik heb klanten die belden dat hun auto in nog geen tien minuten tijd helemaal kaal was gestript. De ene week heb je er twee of drie, de andere week niks. Het is heel moeilijk te bestrijden’, vertelt de Peugeot-dealer. Zelfs op het terrein van de dealer zouden de autodieven al meer dan eens zijn langs geweest om wat te jatten uit Peugeots.

De politie noemt de situatie ‘schrikbarend’. In vergelijking met vorig jaar is het aantal auto-inbraken in de regio van Rotterdam door de inbraakgolf gestegen met 44 procent. De dealer heeft na de diefstal op zijn erf wel aangifte gedaan, maar tevergeefs. ‘De politie kan er niks mee. Het is heel moeilijk te bestrijden’, zegt hij.

Wat kun je doen tegen de autodieven?

De meeste inbraken zouden tussen 01:00 uur en 05:00 uur plaatsvinden. Het lijkt de criminelen niet te deren of de auto aan huis staat of op een openbare parkeerplaats rust. De Peugeot-dealer geeft wat tips mee tegen de autodieven: ‘Zet er een alarm op. Dat schrikt af en dan gaan ze naar de volgende.’ Verder adviseert hij om je auto niet naast een heg, bosje of ergens in een afgelegen hoek te parkeren: ‘Zet hem in plaats daarvan onder een lantaarnpaal zodat hij goed opvalt.’

Foto: Politie Midden Schieland op Instagram