Hier heb je de allerleukste Citroën van Marktplaats

Toch een beetje een jongensdroom, om ooit nog eens de allerleukste Citroën ooit te bezitten. Mocht jij dat ook hebben, wij hebben hem voor je gevonden op Marktplaats.

Een paar dagen geleden stelde ik een Lezersvraag, waarin ik wilde weten wat jij zou kopen als je de loterij zou winnen. Veel antwoorden kregen we binnen en slechts één van jullie wilde net als ik een Mehari. @drijver was dat, die sowieso een Citrofiel is, blijkens zijn voorkeuren.

Speciaal voor hem én voor mij ben ik dus op zoek gegaan naar zo’n leuke Citroën. Of liever, naar de allerleukste Citroën die er in mijn ogen ooit is gebouwd. Op Marktplaats staan er een paar, maar de leukste is deze rode. En wees eerlijk, zelfs als je niks met Citroën hebt, is de Mehari toch geweldig?

Deze Citroën Mehari is vrijwel compleet nieuw

De advertentie zelf mag trouwens ook niet onbenoemd blijven. De eigenaar heeft er enorm zijn best op gedaan. Sterker, hij heeft zó veel informatie, dat de advertentie uit twee delen bestaat. Dat was de enige manier om meer foto’s van de allerleukste Citroën ooit op Marktplaats te krijgen.

Maar als we een beetje door de tekst heen lezen, zien we een hoop mooie dingen. Zo is deze Mehari gewoon nieuw. gebouwd door een gepensioneerde Belgische Citroëndealer, die als laatste kunstje nog een Mehari wilde restaureren. En daarbij is hij niet over 1 nacht ijs gegaan, zo meldt de verkoper.

Het is te veel om op te noemen wat er allemaal nieuw is gemonteerd, maar zal een paar dingen benoemen; Compleet nieuwe Body met deuren. Alle Electra. Al het leidingwerk, slangen en buizen. Alles wat nodig betreffende de remmen. Startmotor. Carburateur. Dynamo. Volledige nieuwe stoelen en bank. Nieuwe schokdempers en RVS. nieuwe veerpoten. Natuurlijk alle bouten en moeren, schroeven, klemmetjes, doorvoeren, steunen, pakkingen etc. etc. Nieuwe kunststof tank. Elektronische ontsteking. Compleet nieuw RVS uitlaat. Complete koppeling. Originele Versnellingsbak compleet gereviseerd (beter dan nieuw). Originele motor volgens Burton Norm gereviseerd. Gereviseerde cilinderkoppen, nieuwe kleppen en klepgeleiders, gereviseerde nokkenas, gereviseerde krukas, nieuwe zuigers en cilinders, keerringen, oliekoeler etc. etc. (652cc en beter als nieuw) Net pas volgens de Burton norm ingereden. Een RVS Power Tube van Burton die mits motor goed is ingereden en de Carburator is afgesteld op een vermogensbank een vermogenswinst oplevert van 4 pk (ongeveer 15 %). Nieuw raamkader en ruit Nieuwe banden. Nieuw stuur. 4 USB aansluitingen. Bumpers. Compleet voor en achter U-Frame Azur ( kan de voorkant van het dak snel en onafhankelijk opengeklapt worden). Compleet nieuw Azur dakzeilen met zijramen en deurpanelen. (is nog geen 100 km meegereden).

Al dat moois op Marktplaats heeft natuurlijk wel een prijs

De allerleukste Citroën van Marktplaats heeft helaas wel een forse prijs. Ok, het is niet de duurste van Marktplaats, maar 24.000 euro is fors. Zoveel kost hij namelijk. Daar koop je ook bijna tweederde Polo GTI voor, om het maar even in perspectief te plaatsen.

Maar voor dat geld heb je wel een unieke auto. Een Citroën Mehari met nog geen 4000 kilometers (na restauratie) op de teller, een aanhangwagentje erbij en gewoon… EEN MEHARI!

De auto wordt niet verkocht aan handelaren of andere sjacheraars, alleen de echte liefhebber kan hem bemachtigen. De verkoper zegt namelijk dat hij niet in de weg staat en dat hij het geld niet nodig heeft. Waarom hij hem dan wel wegdoet? Dat wil hij alleen met een kop koffie erbij persoonlijk aan die liefhebber vertellen.

Kortom, voordat @drijver of ik het doen, sla je slag en koop de allerleukste Citroën van Marktplaats!!

Oh ja, ik heb de loterij helaas niet gewonnen… Jij?