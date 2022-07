Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Hongarije 2022

Nicolas Latifi was de snelste in de ochtendtraining. Pakt hij ook de pole position, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije?

Nog eentje en dan gaan we een lange zomer in. De dertiende race van het jaar in Hongarije zal een hete aangelegenheid worden voor Ferrari. Hopelijk niet in de zin van een heftig vlammende motor. Na de volgende exit van Leclerc vanuit de leiding in de race vorige week in Frankrijk, is de strijd om het WK toch wel ernstig richting de kant van Verstappen en Red Bull gekanteld. Niet dat wij oranje brillen dat nu heel erg vinden, maar een beetje strijd zou wel leuk zijn.

Team rood moet dus aan de bak als nooit tevoren. Te beginnen op het Mickey Mouse circuit dat de Hungaroring heet. Op zich zouden de Ferrari’s hier goed moeten zijn. Het circuit is eigenlijk min of meer Monaco zonder de ‘Monaco’ naast de baan. Gelukkig kan je er tegenwoordig nét ietsje beter inhalen dan in het Prinsdom. En gelukkig regent het er tegenwoordig gevoelsmatig ook vaker dan vroeger.

Zo ook vanochtend tijdens de derde vrije training. Zoals wel vaker, zorgde dat zogezegd voor een vreemde uitslag, met Latifi op P1 en Albonio op P3. ‘Helaas’ zien we voor het begin van de kwali dat de bak water alweer vrijwel is opgedroogd. Toch weer gewoon een shoot out tussen Max en de Ferrari’s voor pole dus? We gaan het zien, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije!

Q1

Hoewel geen regen meer voorspeld wordt voor de sessie, hangen er nog wat dreigende wolken in de lucht. Mercedes en Red Bull gaan zodoende snel voor een rondje, Ferrari vertrouwt kennelijk op de weermannen (m/v/i). Verstappen zet een goede tijd neer, waar de twee Mercs beide een dikke zeven tienden op toegeven. Ferrari zet in eerste instantie geen geweldige tijden op de klokken.

Pas bij poging twee zijn de Italianen wel snel, hoewel ze niet aan de tijd van VER komen. Opvallend genoeg is Sainz weer de snellere van de twee Fezza’s. Dat zagen we in het begin van het jaar zelden, maar dezer dagen toch ietsje vaker. We weten echter inmiddels dat Leclerc bijna altijd nog wat speciaals kan brengen in Q3.

Kijken we even naar de rest van het veld, zien we dat de Williamsen het weer moeilijk hebben nu het gewoon droog is. De Hazen gaan redelijk, maar het valt wel tegen dat de auto met de update (van Magnussen) niet op nauwelijks sneller is dan de auto zonder (van Schumacher). Hoe dan ook: met twee minuten te gaan zitten Albonio, Bottas, Ocon, Ricciardo en Tsunoda op de schopstoel.

Albon en Tsunoda redden het niet, doch Bottas, Ocon en Ricciardo weten het vege lijf nog te redden. Dit gaat ten koste van Vettel, die in VT3 nog kablabber ging. Gasly en Latifi. De Duitser heeft wederom de pees niet over een ronde, terwijl Gasly’s beste ronde wordt afgepakt vanwege track limits. Latifi als laatste zal op papier niemand verbazen, maar hij rijdt wel de beste (paarse) eerste sector. Helaas was zijn laatste bocht iets te…Latifiesque.

De afvallers: Tsunoda – Albon – Vettel – Gasly – Latifi

Q2

De sectortijden in Q2 signaleren meteen dat de baan nog steeds beter en beter aan het worden is. Leclerc en Sainz zetten aanvankelijk de snelste ronden neer, maar doen dat op gebruikt rubber. Norris heeft een set nieuwe sloffen onder zijn McLaren zitten en is sneller dan de beide Ferrari’s. Ook Verstappen zet een tijd op nieuwe banden neer en is daarmee een seconde sneller dan de rode brigade. Het is een beetje moeilijk inschatten wat dat waard is op dit moment.

Interessant is echter dat Max’ teammaat het zwaar lijkt te hebben. De Mexicaan rijdt een rondje dat goed is voor de top-10, maar die wordt afgepakt door de wedstrijdleiding. Als hij zich probeert te verbeteren, heeft Checo het over wat druppels die uit de lucht vallen. Dat voorspelt dus niet veel goeds. En inderdaad is hij niet sneller dan in zijn eerste poging, ook al omdat hij gehinderd wordt door Magnussen.

Het goede nieuws is echter dat Perez zijn eerste tijd toch weer terugkrijgt. Het wordt een beetje een circus zo, maar de track limits worden kennelijk op de millimeter gehandhaafd dezer dagen. Op zich is dat natuurlijk wel het eerlijkste. Perez kruipt zo weer de top-10 in…maar dan komen geweldige vent Bottas en Ocon nog. Beiden verbeteren zich en kruipen Q3 in. Perez daarentegen, mag de Red Bull douches opzoeken. De Mexicaan zit duidelijk in de achteruit ten opzichte van Max in de interne tweestrijd. Zorgelijk voor team rode stier, dat liever twee auto’s zal hebben in de strijd tegen Ferrari.

Ricciardo haalt op het circuit waar hij ooit voor het eerst won weer eens Q3, een opsteker voor de honingdas, hoewel Norris alsnog veel sneller is. Voor Zhou, Magnussen, Stroll en Schumacher is het feest echter voorbij.

De afvallers: Perez – Zhou – Magnussen – Stroll – Schumacher

Q3

Leclerc is de eerste van de drie polekandidaten die een rondje neerzet. De Monegask heeft echter niet zo’n geweldige ronde. Teammaat Sainz is veel sneller, maar zelfs Russell is rapper dan de Monegask. Verstappen wacht even met zijn eerste poging, maar dat pakt niet goed uit. De Nederlander is slechts zevende. Dat kèn/moet beter.

Maarrrr…als onze held weer naar buiten gaat, klaagt hij dat hij geen power in de Red Bull Powertrain heeft. Leclerc daarentegen zet een paarse sector neer. Maar Sainz is nóg sneller onderweg in de F1-75. Leclerc gaat naar P2, Sainz zet zijn tijd nog wat scherper dan ‘ie al was en dat lijkt ‘m dan te zijn…een min of meer verwachte makkelijke 1-2 voor Ferrari. Maar…huh?

Hoe dan…Onder de radar is Russell groen in sector 1 en groen in sector 2, maar overall zegt de tijdwaarneming dat hij daarmee na sector 2 de snelste van allemaal is. Dat…kan toch helemaal niet met dat hok? Zo ja gaat het vast wel mis in sector 3, toch? Neen! Hoe dan! Ook in de laatste sector is Russell niet de snelste, maar toch pakt hij zomaar uit het niks de pole position!!1! Die Sainz zal wel gek worden. Heeft ‘ie eindelijk zijn teammaat te grazen, komt die dekselse Mister Saturday weer als een duivel uit de doos.

Goed nieuws dus voor Toto en George, maar slecht nieuws voor Red Bull. De motor van Max doet het inderdaad niet lekker en letterlijk iedereen gaat Max nog voorbij. Dat betekent Red Bull dus morgen vanaf P10 en P11. Mits Red Bull het tenminste niet noodzakelijk acht onderdelen te wisselen die een straf opleveren bij MV1. Ouch. Worden Mercedes en Hamilton dan toch nog kampioen?

F1 kwalificatie Honagrije 2022: De volledige uitslag