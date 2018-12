FIA-baas Todt dagdroomt over straf van Max Verstappen

Ome Jean is niet heel erg creatief.

Het F1 seizoen is net een weekje voorbij en nu al wachten we op de redactie met smacht op het volgende seizoen. Dit werd alleen nog maar aangewakkerd door het overzichtje dat @ikschrijfoverautos onlangs maakte van de grid die we volgend jaar mogen verwachten. Drie debutanten, drie herintreders, verschillende rijderswissels bij de teams onderling, er is weer genoeg om naar uit te kijken. Alleen ja, het duurt altijd zo lang. Iedereen heeft zo zijn eigen methode om de afkickverschijnselen in de winter tegen te gaan. Zo heeft collega @willeme inmiddels al vijf lege flessen Old Crow in zijn bureau staan. Maar het beste werkt het toch om in kleine doses toch af en toe wat F1 nieuws tot je te nemen. Gelukkig hangt in dat opzicht de straf die Verstappen opgelegd krijgt vanwege zijn akkefietje met Ocon in Brazilië nog boven de markt.

Hoe een en ander wordt ingevuld en wie dat überhaupt mag bepalen is tot op heden niet geheel duidelijk. In de FIA regulatie staat dat Verstappen een obligation to accomplish some work of public interest heeft. Er bestaan precedenten: Vettel moest nadat hij Hamilton een tikkie gaf in Azerbeidzjan wat adviezen geven aan coureurs in lagere klasses en TCR-coureur Stefano Comini moest na zijn fittie met Gianni Morbidelli een meeting van de marshalls bijwonen bij de volgende race en hen ‘bedanken voor al hun goede werken’.

FIA-baas Jean Todt lijkt te zinspelen op een straf van dezelfde orde voor Verstappen. Hij verklaart tegenover Sky Sports:

What it will be, honestly nothing has been decided. But clearly it has to be something that will be supportive to the Formula 1 world, supportive to the racing world. Maybe a contribution to work closer with some stewards or some officials during some training, during some education groups. We have different things which are going to happen next year. Maybe participate in a group panel of stewards in another category of motorsport to put yourself in the other side and understand that it’s not always easy. But I’m sure we’ll find some constructive programmes.

Jean benadrukt dat hij de straf voor Verstappen terecht vindt, maar dat deze in zijn ogen niet nodeloos zwaar hoeft te zijn:

When you have these kinds of exposures, this kind of fame, it gives you also responsibilities. So it means that whatever your emotions you must be able to control them. And to respect your supporters, to respect your word. If not you have some consequences. But I will say the consequences finally are quite small. Rightly so.

Verwacht dus niet dat Max binnenkort de rotonde nabij je huis staat schoon te prikken. Tenzij Garry Connelly wordt aangesteld om over Max’ straf te besluiten.