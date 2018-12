Hehe, eindelijk een goede reden om Mali binnen te vallen

Zul je altijd zien...Is er net besloten dat we gaan vertrekken...

Onder het mom ‘we zijn er weer bij en dat is prima’, besloten onze Haagse vrinden in 2013 dat Nederland een bijdrage zou gaan leveren aan een VN-veiligheidsmissie in Mali. Zoals te doen gebruikelijk, werden onze jongens en meisjes gewapend met een paar proppenschieters en het advies deze vooral níet te gebruiken naar een puinbende in Verweggistan gestuurd, opdat onze politieke overlords met goed fatsoen aan konden schuiven aan allerlei overlegtafels samen met politieke overlords uit andere landen. Vijf jaar en minimaal één tragedie later werd eerder dit jaar besloten dat we maar eens onze biezen moesten pakken. Wat we zijn opgeschoten met de per jaar 850 miljoen kostende VN-exercitie? Bar weinig, aldus het NRC.

Wat dat betreft heeft Nederland dan ook nog steeds niet door wanneer je nou zo’n missie uit moet voeren. Althans niet meer sinds we de VOC-mentaliteit verloren hebben. We hadden wat kunnen leren van de vandaag overleden voormalig POTUS van ‘Murica, George H. Bush. De vader van ‘Doubya’ was verantwoordelijk voor Amerika’s meest succesvolle operatie sinds de tweede wereldoorlog, toen hij middels de eerste Golf oorlog Amerika’s toegang tot de nodige olie veilig stelde. Het deed zijn populariteit destijds stijgen tot ongekende hoogtes. Mali is echter vooral rijk aan religiegekkies en heeft helemaal geen noemenswaardige hoeveelheid olie in de grond zitten. Dit is simple maffs, Jeanine, had gewoon even opgelet.

Toch hadden we de situatie nog kunnen redden en de missie alsnog de nodige zingeving kunnen geven. Vorig jaar werden in Mali namelijk twaalf vergunningen afgegeven aan bedrijven, om te onderzoeken of er in het land misschien lithium te vinden is. Als essentiële benodigdheid om accu’s te maken, zou je dit goedje kunnen beschouwen als de nieuwe olie. En drie keer raden: net nu we de plaat poetsen blijkt Mali een enorme hoeveelheid lithium in de grond te hebben zitten. Dit verzin je toch niet!

De beschikbaarheid van lithium is nog steeds een van de grote struikelblokken die men voorziet voor onze EV-toekomst. De wereldvoorraad voor zover nu bekend behelst slechts zestien miljoen ton, veel te weinig om bij iedereen een EV-tje

voor de deur te zetten. In Mali is nu echter een reserve gevonden van 694.000 ton, waardoor de totale hoeveelheid opeens met een dikke vier procent is gestegen. In 2020 wordt begonnen met de productie en komen de koffers met geld binnenrollen. We speculeren hier een beetje, maar waarschijnlijk wordt in 2023 al de eerste Malinese Grand Prix verreden. Met wat handig manoeuvreren en het laten voelen van onze aanwezigheid in de regio, hadden Nederlandse bedrijven hier vast ook een graantje van mee kunnen pikken. Maar ja, daarvoor is het nu te laat.