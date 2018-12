Special: Fiat Panda (141)

Hoe briljant eenvoud kan zijn.

Als er één merk sterk is in het maken van kleine auto’s, dan is het Fiat wel. Met modellen als de Topolino, 500, 600 en 126 hebben ze zich onsterfelijk gemaakt als het gaat om briljant ontworpen kleintjes. Hun meest inventieve, praktische en economische meesterwerkje moet toch wel de eerste generatie van de Fiat Panda zijn. Daarom voor vandaag een bloemlezing voor een grootse kleine auto.

Fiat heeft heel erg lang kunnen voortborduren op het succes van de 500. Wat dat betreft is hetgeen wat het merk op dit moment aan het doen is (te lang kleine modellen in productie houden), niets nieuws. De Fiat 500 was in productie van 1957 tot 1975. In 1972 kreeg de Fiat 500 een opvolger in de vorm van de veel moderner uitziende Fiat 126. De 126 leende de looks van de 127, maar was in technisch opzicht al bij introductie behoorlijk bejaard. Het was gewoon een doorontwikkeling van de 500. Voor Oost-Europa was dat geen probleem. De Fiat 126 was zeer betaalbaar en je kon er eenvoudig zelf aan sleutelen. Vandaar dat Polski-Fiat nog tot 2000 de ‘Maluch’ in productie heeft gehouden. Voor de meeste West-Europeanen was het echter tijd voor iets nieuws.

Wel was het de bedoeling dat de opvolger van de 126 dezelfde kwaliteiten moest delen. De techniek moest eenvoudig zijn, zodat iedereen eraan kon sleutelen. De auto moest licht zijn, zodat de motor, aandrijflijn en remmen ook licht uitgevoerd konden worden. Je zou bijna denken dat ze een sportwagen aan het ontwikkelen waren. Voor het ontwerp werd de Italiaanse grootmeester Giorgetto Giugiaro van ItalDesign aangesteld.

Het woord grootmeester was vóór de introductie van de Panda eigenlijk al verdiend, maar ná de introductie absoluut gepast. Een briljante supercar ontwerpen die iedereen mooi vind is niet zo moeilijk. Je hoeft immers nergens rekening mee te houden. Echter, met een compacte stadsauto heb je te maken met veel meer eisen. Het moet er niet alleen herkenbaar uit zien, maar ook goedkoop zijn om te produceren. Ga er maar aan staan.

Aan het einde van 1979 werd het eindresultaat aan het grote publiek getoond. De naam: Panda. De Panda was zeer eenvoudig en toch kenmerkend vormgegeven. De Panda was eigenlijk zo simpel dat íe daardoor briljant was. In tegenstelling tot de 500 en 126 lag de motor van de Panda voorin en werden de voorwielen aangedreven. Dit leverde een veel ruimer interieur op. Dat interieur was ook geniaal door zijn eenvoud. Zo was het dashboard eigenlijk één groot opbergvak. Of de achterbank, dat meer iets weg had van een hangmat. Je kon er met twee volwassenen of drie kinderen op zitten, maar je kon het ook weghalen voor meer bagageruimte. Je kon het ook neerklappen, samen met de voorstoelen, om zo twee slaapplaatsen te creëren.

In technisch opzicht was de Panda minder vooruitstrevend. Sterker nog, veel bleef bij het oude qua techniek. Er werd kwistig gebruik gemaakt van de onderdelen uit de diverse magazijnen van Fiat. Logisch natuurlijk, want de Panda moest een goedkope auto zijn. Veel techniek kwam van de Fiat 126 en 127. De voorwielaandrijving was destijds best modern, maar de achterwielophanging met starre achteras en bladvering was dat absoluut niet. Dat maakte niet uit, het werkt immers, toch?

Bij aanvang waren er twee motoren leverbaar. Een tweecilinder met een slagvolume van 0,65 liter, goed voor amper 30 paarden. Deze motor werd in lengte geplaatst. De andere optie was een 900 cc vierpitter met 45 pk, waarbij de motor nu overdwars lag. Bij de tweecilinder Panda was de grille aan de linkerkant gepositioneerd, bij de viercilinder was de grille aan de andere kant geplaatst. In Nederland hadden we overigens enkel Panda’s met viercilinder motor. In 1982 kwam er een nieuwe motor bij, de Panda 34, met een viercilinder, goed voor 34 pk (zoals de naam al weggeeft).

In 1983 kwam de leukste Panda erbij, ook hier laat de naam niets aan de verbeelding over: Panda 4×4. Deze klimgeit werd ontwikkeld in samenwerking met Steyr-Puch. Het was destijds best een bijzondere auto, want vierwielaandrijving was in die klasse absoluut niet vanzelfsprekend. De Panda 4×4 was voornamelijk ontwikkeld voor Alpenlanden, waar men de functionaliteit van de auto goed kon gebruiken. De Panda 4×4 had een 1.0 viercilinder motor met iets minder dan 50 pk onder het kapje.

Dankzij het extra aandrijfasje en nog wat grut woog de 4×4 ietsje meer dan de reguliere Panda. De versnellingsbakverhoudingen waren echter iets aangepast, waardoor de auto best levendig aanvoelde bij de acceleratie tot zo’n 60 – 80 km/u. Dankzij het lage gewicht, de op de hoeken van de carrosserie geplaatst wielen en de vierwielaandrijving was de Panda 4×4 bijzonder vaardig op onverharde wegen.

In 1986 kreeg de Panda een zeer grondige facelift. De facelift was dermate ingrijpend, dat wij het tegenwoordig een compleet nieuw model zouden noemen. Sommigen refereren deze serie Panda’s als de Panda ‘141A’. De 650 en 900 cc grote motoren mochten het veld ruimen. Er kwamen twee nieuwe blokjes voor terug. De motoren waren niet zozeer modern, dan wel de bouwwijze. Deze generatie motoren werden de ‘FIRE’-motoren genoemd. Ondanks de overeenkomst met het Engelse woord voor ‘vuur’ stond het toch echt voor ‘Fully Inegrated Robotised Engine’.

Ook het chassis was meer hoogstaand, de starre achteras met bladveren bleef voorbehouden aan de Panda 4×4, maar de gewone Panda kreeg een eenvoudige ‘Omega-as’. Die was nog steeds niet hoogstaand, maar minder prehistorisch dan de starre achteras van voorheen. Aan het uiterlijk van de Panda kon je duidelijk zien met een facelift-model te maken te hebben. De koplampen waren groter, evenals de achterlichten. Belangrijk verschil in het koetswerk was dat deze nu verzinkt was. De vorige Panda wilde graag roesten, dat was nu veel minder het geval.

Tot nu toe waren alle Panda’s voorzien van een benzinemotor. Met de facelift kwamen daar twee opties bij. Zo was er een episch trage Panda diesel, die op sommige markten leverbaar was. De Panda was van zich zelf best zuinig, dus waarom daar nu een dieselvariant van moest komen was onduidelijk. Interessanter is wellicht de Panda Elettra, een elektrische variant. We benoemen deze auto voornamelijk om aan te geven hoe ver de tijd vooruit is gegaan. De auto kwam in 1990 op de markt en was voorzien van een 19 pk sterke elektromotor. Inclusief de accu’s woog het apparaat bijna 1.200 kilogram! Het onderstel moest aangepast worden aan het hogere gewicht. Een succes was de Panda Elettra niet echt. De elektrische Panda was erg prijzig, de laadtijden zeer lang en de actieradius verrassend kort.

In 1991 kreeg de Panda andermaal een facelift. Wederom kon je de auto enkel met viercilinder motoren krijgen, variërend van 750 tot 1100 kubieke centimeters. Uiteraard waren de 4×4 modellen en ook de Panda Elettra weer van de partij. Qua uiterlijk en interieur veranderde er niet zo veel. De auto werd ietsjes strak getrokken, zodat deze niet uit de toon viel in de Fiat showroom.

Net als een andere jaren ’80 evergreen, de Peugeot 205, bleef de Panda hardnekkig in de verkooplijsten staan. Ondanks dat er al nieuwere alternatieven bij waren gekomen, ook van Fiat zelf. In dit geval was er een Cinquecento die de Panda eigenlijk behoorlijk overbodig maakte. De Cinquecento was er van 1991 tot 1997, toen de Seicento het stokje overnam van de kleine stadsrakker. En de Panda? Die bleef gewoon verkocht worden. Het leveringsprogramma werd wat uitgedund: er waren telkens minder uitvoeringen leverbaar. Diverse markten namen al afscheid van de populaire Italiaan. Ook in Nederland werd het model eind 1996 van de markt gehaald.

Dat was echter niet het einde van de carrière van de Panda in Nederland, want de importeur nam de auto eind 1998 toch weer op in het gamma. In de daaropvolgende jaren werden er in Nederland ongeveer 1.000 stuks per jaar van verkocht. In 2002 liep de belangstelling duidelijk terug, temeer omdat voor 2003 een compleet nieuwe Panda gepland stond. Nou ja, ‘Panda’. De auto zou eigenlijk als Fiat ‘Gingo’ op de markt worden gebracht, maar Renault vond dat teveel lijken op ‘Twingo’ en de rechter stemde in met de Fransen. Fiat had halsoverkop een nieuwe naam nodig voor het guitige kleintje en kwam toch weer uit op ‘Panda’.

In mei 2003 was dan eindelijk het moment aangebroken dat de Panda definitief uit productie genomen werd. Na 23 jaar was het welletjes voor Fiat, dat inmiddels voldoende kleine auto’s in zijn gamma had om het gat op te vullen. Sterker nog, de Seicento was tegen die tijd al behoorlijk verouderd aan het raken, wat dat betreft is het erg knap dat de Panda het zolang heeft uit weten te zingen.

We weten allemaal dat een Ferrari F40, BMW M5 of Aston Martin DB9 veel meer tot de verbeelding spreekt, maar dat zijn bijna irrelevante auto’s. Ze worden in kleine aantallen verkocht tegen hoge prijzen. De ontwerpers kunnen met hoge budgetten een ultieme auto creëren. De Fiat Panda niet, die auto moest spotgoedkoop zijn. In de jaren ’90 had je er eentje voor zo’n 5.000 euro, in de jaren ’80 nog minder. Kom daar nu eens mee om. De Panda was hartstikke handig, handzaam en praktisch. Het was een kleine makker die er altijd voor je was. Het was geen snelle auto, maar hij bracht je waar je wezen moest. Alhoewel, dat ‘niet snel’ is relatief. Omdat de auto zo behendig en compact was, kon je de auto verrassend vlot door druk stadsverkeer loodsen. Alles aan de Panda was spotgoedkoop en dat kan iets heel moois opleveren. Zoals de bekende reclame luidde: je lachte iedereen uit in een Panda. Niet andersom.