Officieel: dit zijn alle F1-teams en coureurs in 2019

Na vanmiddag kunnen we eindelijk delen wie er wel, en wie er niet aan de start verschijnt in Australië.

Force India heeft vanmiddag tegen alle verwachtingen in aangekondigd dat Williams-coureur Lance Stroll volgend jaar inderdaad het team komt versterken. Het team, dat halverwege het seizoen werd gered door de miljardair Stroll Sr. en daarna werd omgedoopt tot Racing Point Force India, heeft zodoende zijn rijdersduo voor volgend jaar compleet. Ondanks het feit dat deze aankondiging een enorme open deur is geweest, hebben we nu pas officieel de bevestiging hoe de Formule 1-grid er volgend jaar uitziet.

Hieronder bekijk je wie er voor volgend jaar allemaal een stoeltje hebben weten te bemachtigen.

Team Eerste rijder Tweede rijder Mercedes-AMG Petronas Motorsport Lewis Hamilton Valtteri Bottas Scuderia Ferrari Sebastian Vettel Charles Leclerc Red Bull Racing Honda Max Verstappen Pierre Gasly Renault Sport Nico Hulkenberg Daniel Ricciardo Haas F1 Team Romain Grosjean Kevin Magnussen McLaren F1 Team Carlos Sainz Lando Norris Racing Point Force India Sergio Perez Lance Stroll Alfa Romeo Sauber F1 Team Kimi Raikkonen Antonio Giovinazzi Scuderia Toro Rosso Honda Daniil Kvyat Alexander Albon Williams F1 Team George Russell Robert Kubica

We hebben de afgelopen maanden tot tweemaal toe gespeculeerd hoe het officiële startveld van de Formule 1 er volgend jaar uit zal zien. Nu alle deelnemende teams hebben bekendgemaakt welke coureurs plaats zullen nemen op de beschikbare stoeltjes, kunnen we stellen dat onze voorspelling niet helemaal is uitgekomen. Betekent dit dan dat we niet blij zijn met het resultaat? Welnee! Integendeel, het is zo mogelijk nog beter dan dat we hadden durven dromen.

Dit neemt niet weg dat we treuren om het vertrek van enkele zéér getalenteerde coureurs. Esteban Ocon, Stoffel Vandoorne en Fernando Alonso zijn de meest treffende namen van de zes rijders die uit de hoogste klasse van de autosport “verdwijnen” – sommigen blijven aan als testcoureur – maar ook de overige drie hebben stuk voor stuk bewezen meer dan capabel te zijn. Met name Sergey Sirotkin, die worstelen moest met zijn draak van een Williams, en Marcus Ericsson hebben dit seizoen hun kwaliteiten laten zien. Dankzij zijn indrukwekkende cv hadden we goede hoop voor de sympathieke Brendon Hartley, maar hij is eigenlijk de enige coureur waarvan we weinig hebben gezien.

Deze zes coureurs hebben zoals gezegd plaatsgemaakt voor liefst zes coureurs, waarvan er liefst drie absolute nieuwkomers zijn in de Formule 1. De Formule 2 is dit jaar grootaandeelhouder, want George Russell (kampioen), Lando Norris (tweede) en Alexander Albon (derde) mogen ieder hun intrede maken tot de koningsklasse. Antonio Giovinazzi reed vorig jaar aan het begin van het seizoen twee wedstrijden voor Alfa Romeo Sauber, maar nu pas mag de Ferrari-junior (uitgerekend naast Kimi Raikkonen) zijn “debuut” maken. Daniil Kvyat keert na meer dan een seizoen terug bij het team dat hem vorig jaar nog ontsloeg. Robert Kubica, zonder meer de meest verrassende naam van het veld, heeft op miraculeuze wijze voldoende weten te imponeren bij Williams en krijgt als dank een volwaardige plaats. De Pool keert acht jaar na zijn vreselijke rally-ongeluk, waarbij hij haast zijn rechterarm verloor, terug in de sport en neemt oliebedrijf PKN Orlen mee als presentje.

Afgezien van de nieuwkomers en vertrekkende atleten uit de sport, wisselen er ook een aantal coureurs van team. Daniel Ricciardo verlaat Red Bull na vijf jaar om zijn carrière voort te zetten bij het fabrieksteam van Renault. Red Bull-pupil Pierre Gasly mag de grote schoenen van de immer glimlachende Australiër vullen. Charles Leclerc heeft een nog grotere taak voor zich. De veelbelovende Monegask volgt Kimi Raikkonen na één seizoen in de Formule 1 op en moet daar Sebastian Vettel proberen te evenaren, of zelfs overtreffen. De directe ruil heeft als gevolg dat Raikkonen terugkeert bij het team dat hem ooit zijn eerste kans in de Formule 1 gaf. Tenslotte vervangt Carlos Sainz zijn jeugdheld, Fernando Alonso, en mag hij bij McLaren proberen het team uit de plomp te trekken.