VW Golf GTI TCR – 290 pk, 264 km/u en akra!

Dit wordt de GTI om je mattie in je Golf R helemaal gek te maken. En oh ja, ook weer verkrijgbaar met akrapovic.

Beetje flauw is dat Volkswagen nog het woord “Concept” in de typeaanduiding opneemt, want ze hebben het ook al over de beschikbare optiepakketten. Eind van het jaar horen we meer over prijzen en datum van marktintroductie, tot die tijd hebben we al voorpret. Hoeveel voorpret dat is kan Casper je uitleggen, hij rijdt al eens de circuit versie van de Golf GTI TCR en wordt daar nog steeds glimlachend van wakker.

De straatversie van de de Golf GTI TCR is uiteraard geïnspireerd op de racewagen en werd vandaag onthuld tijdens het GTI Treffen in het Oostenrijkse Reifnitz am Wörthersee. De meeting waar ieder jaar zoveel mogelijk Golfjes en andere VAG producten het wereldrecord burnouts doen proberen te verbreken.

Op naar het goede nieuws: onder de kap ligt het bekende tweeliter turboblok die nu 213 kW/290 pk (tussen 5.000 en 6.800 tpm) levert. Van het maximumkoppel van 370 Nm werden vroeger TDI-fans helemaal week in de knietjes, maar tegenwoordig hebben ook benzineblokjes zoveel oomph. Zelf poken is er niet bij, de GTI TCR komt er alleen met zeventraps DSG. Alle 290 pk’s moeten via de voorwielen op het asfalt worden omgezet in vette zwarte strepen en bandenrook. Om te zorgen dat het niet één, maar twee mooie rubbersporen worden heeft VW het erg fijne elektronische aangestuurde sperdifferentieel gemonteerd. Daar worden wij blij van.

Akrapovic!

De snelste Volkswagen Golf ooit heeft – net als de Golf R – twee extra radiateurs in de neus voor een betere koeling van de motor. Nog leuker is de komst van de herrie-makers die de Golf R ook zo leuk maken: het titanium uitlaatsysteem van Akrapovič. Hoe dat klinkt: zet je geluid voluit en klik hier.

Naast de traditionele GTI kleuren wit, rood en zwart komt er ook een lekkere grijze lak met de naam Pure Grey beschikbaar. Als er gekozen wordt voor Pure Grey, Pure White of Tornado Red kan het dak van de Golf GTI TCR worden uitgevoerd in contrasterend zwart. Nieuw is het rode stofje op de stoelen, het is een speciale combinatie van microvezel en stof.

De Golf GTI TCR komt eind 2018 op de markt. Specificaties, prijzen en timings worden in aanloop naar de marktintroductie bekend gemaakt. En vermoedelijk zal Volkswagen ook nog wel een gooi doen naar een leuke Nurburgring tijd met de GTI TCR.