Auto’s vanaf 2035 geen emissies, flinke stap in 2030

Het hoge woord is eruit. Auto’s mogen vanaf 2035 geen emissies hebben. Dus BEV of FCEV.

Het hing al een tijdje in de lucht. Nee, niet alleen uitlaatgassen, maar de nieuwe maatregelen om uitlaatgassen tegen te gaan. Auto’s mogen van 2035 geen directe emissies meer uitstoten. Dit houdt simpelweg in dat het bij wet verboden is om auto’s met een verbrandingsmotor te verkopen.

Dit geldt niet alleen voor dikke V8-diesels (alleen Toyota maakt die nog voor de Land Cruiser, maar dat terzijde), maar voor milde hybrides, reguliere hybrides, plug-in hybrides of EV’s met een range-extender. Heel kort door de bocht: alles op benzine, gas, diesel of andere brandstof dat CO2 uitstoot is verboden.

Het parlement en de Europese Commissie waren het hier al een tijdje over eens, overigens. Het is nu helemaal officieel, want ook de lidstaten van de EU zijn het met de maatregelen eens. Meer dan een kwart van alle CO2 is afkomstig van transport en van dat kwart is 70 procent afkomstig van wegtransport. Uiteraard mag je niet vragen hoeveel de agrarische sector uitstoot. Wel is het het geval dat de uitstoot van het wegtransport nog altijd stijgende is. Er zijn dus maatregelen nodig om de luchtkwaliteit te waarborgen.

Dit houdt in dat er twee mogelijkheden zijn voor autofabrikanten: elektrische auto’s of waterstofauto’s. Er zijn maar een paar merken die waterstofauto’s aanbieden (zoals de Toyota Mirai) en het netwerk om bij te vullen is in Nederland bijna niet bestaand. Dit terwijl er enorm veel keuze is qua elektrische auto’s en het laadnetwerk in Nederland uitstekend voor elkaar is, zo konden wij ondervinden tijdens de grote Autoblog snellaadtest. De overgang naar emissieloze auto’s geldt voor zowel personenauto’s als bedrijfswagens.

Flink zuiniger voor 2030

Dit betekent overigens niet dat auto’s nog vrolijk V12’s onder de kap kunnen krijgen. Want voor 2030 moeten auto’s namelijk 55% zuiniger zijn dan dat nu het geval is, voor bedrijfswagens geldt 50%. Iedereen weet dat dat absoluut niet mogelijk is om in zo’n korte tijd zulke verbeteringen te realiseren met een verbrandingsmotor. Reken er maar op dat er nog meer PHEV’s komen met uiterst discutabele verbruikscijfers omdat ze anders niet door de WLTP-cyclus komen.

Wellicht dat ze bij de EU wel eventjes de Euro7-uitstootnormen onder de loep moeten nemen. Daar zijn onlangs juist een paar beslissingen teruggedraaid omdat de eisen onhaalbaar en te streng waren. We zijn benieuwd hoe dat zich gaat uitpakken.

