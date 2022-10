Bentley Riviera Collection heeft botenhout aan boord

Met de Bentley Riviera Collection kun je je vertonen in Zuid-Frankrijk. Sterker nog, je maakt het een beetje mooier.

Toevallig was ondergetekende een tijdje terug in Saint-Tropez. Dat was ooit het meest chique gedeelte van Europa, op Monaco na wellicht. Ondanks de goede naam was het vooral net Noordwijk aan Zee: hoge prijzen overal, maar een enorme vervallen bende, eigenlijk. Dat is helemaal niet erg, maar gewoon traditie. Opknappen doe je maar in Saoedi-Arabië.

Maar je kan het er wel mooier maken. Dan moet je even een wagen uitzoeken uit de Bentley Riviera Collection. Dat zijn diverse modellen van Bentley, maar dan net even wat bijzonderder. Uiteraard kun je niet bij elke Bentley-dealer aankloppen voor zo’n speciaal model. Nee, daarvoor moet je dus naar de Riviera afreizen, Monaco om precies te zijn.

Bentley Riviera Collection

Nu is de Continental GT Convertible niet en extreem zeldzame verschijning in Monaco. Integendeel, je zult meer Bentley’s tegenkomen dan Daewoo’s. Je kunt kiezen uit drie kleuren: Aegean Blue, Aquamarine, and Caribbean Blue.

Net als veel andere speciale modellen is de Riviera collection voorzien van de nodige carbon opsmuk, maar het mooie is: dat is in de kleur van de auto uitgevoerd. Verder geen sportieve ‘Blackline’-specificatie, maar lekker veel chroom.

Uiteraard is er een nautisch thema. De eigenaar van een dergelijke auto heeft waarschijnlijk ook een enorme boot. Er zijn wat logo’s van knopen van lijnen (je mag geen touw zeggen op een boot) op de hoofdsteunen. Er is speciaal leder aanwezig dat wordt afgewisseld met zacht alcantara. Uiteraard ontbreken speciale instaplijsten niet.

Botenhout!

Heel erg gaaf is de houtafwerking. Net als de BMW Z4 Individual van een paar dagen geleden doet deze denken aan een teakhouten dek. Je weet wel, botenhout!

Die lijnen zijn in het echt van rubber om te zorgen dat je niet van het dek glijdt, maar hier is alles echt hout. De Riviera Collection is uiteraard een product van Mulliner, die de speciale Bentley’s bouwt.

Er zijn drie gradaties. De eerste is ‘Curated by Mulliner’. Je hebt dan een standaard Bentley die je kan aankleden met Mulliner-opties. Check de Bentley-configurator daar maar eventjes voor. Dan is er een niveautje hoger, Mulliner Bespoke.

Dat betreft dit soort complete auto’s met afwijkend leer, hout, kleuren, lakken en dergelijke. Daar valt deze Rivera Collection onder. Het hoogtepunt is Mulliner Coachbuilt. Daar vallen de aparte modellen onder, zoals de Batur en Bacalar.

Meer lezen? Dit zijn de 11 coolste moderne cabrio’s op een rij!