FIA doet onderzoek naar megacrash Sophia Flörsch

De 17-jarige maakt het naar omstandigheden oké.

Sophia Flörsch mag van absolute geluk spreken dat ze haar ongeluk in Macau kan navertellen. Sterker nog, het is een wonder dat de dame al haar ledematen nog heeft en niet gehandicapt door het leven zal moeten gaan.

Het Duitse talent maakte gister een ongelofelijke klapper tijdens een Formule 3-race in Macau. Het compacte stratencircuit is vaak toneel van crashes, maar het ongeluk van gisteren was eentje van de buitencategorie. Met een snelheid van meer dan 270 km/u vloog Flörsch in haar auto door de lucht en kwam met een enorme klap tot stilstand. Niet alleen Flörsch, maar meerdere marshals raakten gewond. De 17-jarige heeft onder meer een gebroken rugwervel opgelopen.

Vanmorgen onderging de Duitse haar eerste operatie in het ziekenhuis. Deze is zonder complicaties verlopen, zo valt op Twitter te lezen. Verder is bekendgemaakt dat het medisch team langzaam opereert om risico’s te vermijden. Via sociale media liet ze gister nog weten zich oké te voelen. Jean Todt, voorzitter van de FIA, heeft duidelijk gemaakt dat er een officieel onderzoek is gestart naar de toedracht het ongeluk. Het is het debuutjaar voor Flörsch in de Formule 3. Ze komt uit voor het Nederlandse team Van Amersfoort Racing.

Foto: Sophia Flörsch via Instagram