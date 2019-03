FIA mept Red Bull Racing terwijl ze down zijn

The hits keep on coming.

We hebben na de race vandaag in Bahrein (verslag) alweer twee races achter de kiezen van dit verse F1 seizoen. Het goede nieuws: Max haalde zowel in Australië als in Bahrein betere resultaten dan hij tot op heden ooit gedaan had! Dat wordt dus even makkelijk die wereldtitel ophalen zou je zeggen dus. Maar toch is het gevoel heel anders. Na de race in Australië dachten sommigen dat Red Bull in de races op ‘normale circuits’ misschien wel toonaangevend zou zijn, maar na vandaag is wel duidelijk dat die gedachtes voorlopig in de ijskast kunnen.

Op het ‘power circuit’ van Bahrein bleek dat de veelgeprezen Honda PU echt nog wel wat tekortkomt op Ferrari en Mercedes. Daarbij bleek dit weekend ook dat een traditionele kracht van Red Bull, namelijk een episch chassis, dit jaar voorlopig ontbreekt. Zo voelt het seizoen eigenlijk iets té vertrouwd aan. In de afgelopen seizoenen begon Red Bull Racing het jaar ook steevast als derde macht om vervolgens gedurende het jaar zich vorderde dichterbij te komen aan de concurrentie.

Voor dat laatste moet je dan wel je auto op een positieve manier kunnen ontwikkelen. Het lijkt er echter op dat Red Bull Racing op last van de FIA eerst een stapje terug moet zetten op dit vlak, want Red Bull geeft haar coureurs illegale vleugels. De regelgever gaat namelijk een einde maken aan de gurney flap op de voorvleugel van de RB15. Dit verstelbaar opstaand randje aan het uiteinde van het bovenste element van de voorvleugel verschaft de auto extra downforce gedurende de kwalificatie. Dat op zich is het probleem niet, maar voor de race kan het flapje verschoven worden om een iets andere setup te krijgen die wat vriendelijker is voor de banden.

De FIA legt dit nu uit alsof Red Bull Racing hierdoor effectief ‘twee verschillende voorvleugels’ gebruikt in de race respectievelijk de kwalificatie. Dat mag uiteraard niet volgens de parc fermé regels. Voor de race van vandaag in Bahrein werd de gurney flap nog oogluikend toegestaan omdat niet bewezen geacht was dat het team de flap daadwerkelijk verschoven zou hebben. Vanaf de volgende race in China moet het ding echter van de auto verdwenen zijn. Red Bull Racing is overigens niet het enige team dat dit ‘trucje’ gebruikte; ook Williams, Alfa Romeo en Renault moeten hun vleugels aanpassen. Maar ja, dat zijn niet de teams waar Red Bulls pijlen op gericht zijn. Ferrari en Mercedes spelen (in dit opzicht) kennelijk wel volgens de regeltjes…